密苏里州圣路易斯市的陪审团一致支持德国公司拜耳，驳回了三名女性提起的诉讼。她们称，在经常使用除草剂Roundup后被诊断出非霍奇金淋巴瘤。据德国之声报道。

三名女性的诉讼

特蕾莎·阿雷蒂诺、辛西娅·费尔南德斯和贝蒂·拉金于2020年向圣路易斯法院提起诉讼。她们的律师称，Roundup存在设计缺陷且具有不合理的危险性，而拜耳在销售该产品时存在疏忽。

该除草剂由拜耳的子公司孟山都生产。拜耳美国总法律顾问兼公司诉讼负责人比尔·多达罗表示，陪审团的裁决证实了拜耳的立场，即在涉及Roundup的案件中，没有产品缺陷、欺诈或疏忽的证据。

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最高法院的裁决

这是美国最高法院作出裁决后的首次审判。该裁决限制了原告援引Roundup标签上未标注癌症风险警告的可能性。法院认为，美国环境保护署此前并未要求作出此类警告。

这三名原告并未参与拜耳提出的和解方案。该公司还面临约6.5万起其他诉讼，其提起者同样将癌症与Roundup联系起来。拜耳正在等待一项单独的法院裁决，以就数万起此类案件达成价值72.5亿美元，即65亿欧元的和解。

拜耳称，Roundup的活性成分草甘膦是安全的，也是研究最广泛的农业产品之一。美国环境保护署此前得出结论称，草甘膦可能不具有致癌性，目前正在重新评估其安全性。与此同时，国际癌症研究机构于2015年将该物质列为可能对人类致癌物。

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