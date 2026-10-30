Присяжные в Сент-Луисе, штат Миссури, единогласно поддержали немецкую компанию Bayer в иске трех женщин, заявлявших, что после регулярного использования гербицида Roundup у них диагностировали неходжкинскую лимфому. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Иск трех женщин

Тереза Аретино, Синтия Фернандес и Бетти Ларкин обратились в суд Сент-Луиса в 2020 году. Их адвокаты утверждали, что Roundup имел дефектную конструкцию и был неоправданно опасным, а Bayer небрежно продавала это средство.

Гербицид производит Monsanto — дочерняя компания Bayer. Генеральный юрисконсульт Bayer в США и руководитель судебных споров компании Билл Доддаро заявил, что вердикт присяжных подтверждает позицию Bayer об отсутствии доказательств дефекта продукции, мошенничества или халатности в делах, связанных с Roundup.

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Решение Верховного суда

Это первое судебное разбирательство после решения Верховного суда США, которое ограничило возможность истцов ссылаться на отсутствие на этикетке Roundup предупреждения о риске рака. Суд исходил из того, что Агентство по охране окружающей среды США ранее не требовало такого предупреждения.

Три истицы не являются участницами предложенного Bayer урегулирования. Против компании подано около 65 тысяч других исков, авторы которых также связывают рак с Roundup. Bayer ожидает отдельного судебного решения по урегулированию десятков тысяч таких дел на сумму 7,25 млрд долларов, или 6,5 млрд евро.

Bayer называет глифосат, активное вещество Roundup, безопасным и одним из наиболее изученных сельскохозяйственных средств. Агентство по охране окружающей среды США ранее пришло к выводу, что глифосат, вероятно, не является канцерогеном, и сейчас пересматривает его безопасность. В то же время Международное агентство по изучению рака в 2015 году классифицировало это вещество как вероятный канцероген для человека.

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