W Stanach Zjednoczonych Agencja Żywności i Leków (FDA) wstępnie zatwierdziła firmie Dr. Reddy’s Laboratories produkcję generycznej wersji iniekcyjnego leku lenakapawir do profilaktyki HIV. Decyzja ta jest krokiem w kierunku rozszerzenia dostępu do leku w dziesiątkach krajów o niskich i średnich dochodach.

Dostawy są planowane na przyszły miesiąc

Jak informuje STAT News, Dr. Reddy’s Laboratories, jeden z największych światowych producentów leków generycznych, planuje rozpocząć dostawy leku w przyszłym miesiącu. W dostarczaniu leku do krajów o niższych dochodach uczestniczy również kilka organizacji zajmujących się globalnym zdrowiem.

Roczny koszt leku dla jednej osoby wyniesie 40 dolarów. Według publikacji jest to porównywalne z kosztami codziennych tabletek do profilaktyki HIV.

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Zastrzyk podaje się raz na sześć miesięcy

Lenakapawir to lek iniekcyjny stosowany raz na sześć miesięcy. Jest uważany za ważne narzędzie w walce z HIV, ponieważ przy takim schemacie stosowania zapewnia niemal pełną ochronę przed zakażeniem wirusem.

Oryginalny lek w USA sprzedaje firma Gilead Sciences pod nazwą Yetzugo. FDA zatwierdziła markową wersję leku w ubiegłym roku.

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