У США Управління з продовольства і медикаментів FDA попередньо схвалило компанії Dr. Reddy’s Laboratories виробництво генеричної версії ін’єкційного препарату ленакапавіру для профілактики ВІЛ. Це рішення є кроком до розширення доступу до ліків у десятках країн із низьким і середнім рівнем доходу.

Постачання планують наступного місяця

Як повідомляє STAT News, Dr. Reddy’s Laboratories, один із найбільших світових виробників генеричних препаратів, планує розпочати постачання ліків наступного місяця. У постачанні препарату до країн із нижчими доходами також беруть участь кілька організацій у сфері глобальної охорони здоров’я.

Річна вартість препарату для однієї людини становитиме 40 доларів. За даними видання, це зіставно з витратами на щоденні таблетки для профілактики ВІЛ.

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Ін’єкцію роблять раз на шість місяців

Ленакапавір — ін’єкційний препарат, який застосовують один раз на шість місяців. Його вважають важливим інструментом для подолання ВІЛ, оскільки за такого режиму застосування він забезпечує майже повний захист від зараження вірусом.

Оригінальний препарат у США продає компанія Gilead Sciences під назвою Yetzugo. FDA схвалило брендовану версію препарату торік.

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