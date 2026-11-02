В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) предварительно одобрило компании Dr. Reddy’s Laboratories производство генерической версии инъекционного препарата ленакапавир для профилактики ВИЧ. Это решение является шагом к расширению доступа к лекарству в десятках стран с низким и средним уровнем дохода.

Поставки планируют в следующем месяце

Как сообщает STAT News, Dr. Reddy’s Laboratories, один из крупнейших мировых производителей генерических препаратов, планирует начать поставки лекарства в следующем месяце. В поставках препарата в страны с более низкими доходами также участвуют несколько организаций в сфере глобального здравоохранения.

Годовая стоимость препарата для одного человека составит 40 долларов. По данным издания, это сопоставимо с расходами на ежедневные таблетки для профилактики ВИЧ.

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Инъекцию делают раз в шесть месяцев

Ленакапавир — инъекционный препарат, который применяют один раз в шесть месяцев. Его считают важным инструментом для преодоления ВИЧ, поскольку при таком режиме применения он обеспечивает почти полную защиту от заражения вирусом.

Оригинальный препарат в США продаёт компания Gilead Sciences под названием Yetzugo. FDA одобрило брендированную версию препарата в прошлом году.

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