По состоянию на начало конференции ООН по биоразнообразию COP17 в Ереване, Армения, в фонд Cali поступило $7 085 при годовой цели в $1 млрд. Общая сумма заявленных обязательств составила $10 656, сообщает The Guardian.

Взносов от крупных фармацевтических компаний нет

Фонд Cali призывает компании, получающие прибыль благодаря использованию генетической информации живых организмов, добровольно направлять часть средств на природоохранные проекты в странах с низким уровнем дохода. При этом ни одна крупная фармацевтическая компания до сих пор не сделала взнос.

Исследование Zero Carbon Analytics подсчитало, что 15 крупнейших фармацевтических компаний могли бы в совокупности внести $756 млн по итогам 2025 года, если бы придерживались рекомендованной модели: 1% прибыли или 0,1% выручки. По данным организации, совокупная прибыль этих компаний в прошлом году достигла около $161 млрд.

Представительница коренных народов и местных общин Азии в руководящем комитете фонда Джун Рубис заявила, что фармацевтические компании получают прибыль от природы, но недостаточно поддерживают ее защиту и общины, занимающиеся сохранением биоразнообразия.

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Механизм для генетических данных

Фонд Cali был официально запущен в феврале 2025 года. С тех пор он получил три взноса от небольших частных компаний: $5 000 от британской биотехнологической компании Prozomix, $1 000 от британской TierraViva AI и $1 085 от бельгийской E-Biom.

Не менее половины средств фонда планируют направлять на приоритеты, определенные коренными народами и местными общинами. Механизм должен закрыть пробелы, возникшие из-за распространения цифровой информации о генетических последовательностях, которую хранят в открытых базах данных и используют, в частности, при разработке лекарств.

В Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций заявили, что отрасль привержена сохранению биоразнообразия, однако у нее есть вопросы к разработке и внедрению механизма. Там считают, что фонд пересекается с действующим законодательством и не учитывает, что цифровые генетические данные используются не для создания всех лекарств. Представители Sanofi и GSK также заявили о поддержке цели фонда, а GSK сообщила, что примет решение о добровольных взносах после появления дополнительной информации о его работе.

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