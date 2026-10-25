卡拉奇一名接受猴痘治疗的52天大男婴死亡——《黎明报》

巴基斯坦卡拉奇一名52天大的男婴死亡，此前他在Sindh Infectious Diseases Hospital & Research Centre接受了超过一周的猴痘治疗。这是该市首例婴儿死于这种病毒感染的病例，《黎明报》报道。

据该报消息人士称，这名儿童可能是在马利尔区一家医院接受割礼时感染。由于担忧该医疗机构未遵守感染控制措施，信德省医疗保健委员会随后将其查封。

另一名婴儿情况危急

该医疗机构一名匿名接受记者采访的医生表示，另一名感染猴痘的婴儿情况危急。根据从父母处获得的信息，这名儿童同样在马利尔的一家医院接受过割礼。

《黎明报》写道，Sindh Infectious Diseases Hospital & Research Centre至少正在治疗7名猴痘患者，其中包括一名可能在工作中感染的医院员工。他们均为卡拉奇居民。患者中还包括两名超级公路果蔬市场的工作人员，以及一名据报道从丈夫处感染的女性。

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信德省今年已有98例病例

这名男婴死亡后，信德省今年记录的猴痘死亡人数增至12人，发现的病例数增至98例。该报消息人士称，几乎所有死者都是在缺乏适当感染控制规程的医院或诊所感染的婴儿或新生儿。

4月，海尔布尔县记录了一起猴痘疫情，至少7名婴儿死亡。调查发现，他们曾在两家医院的重症监护病房接受治疗，而这两家医院缺乏适当的感染控制措施。苏库尔县还记录了两名婴儿死于猴痘。

专家指出，猴痘可通过与患者密切接触传播，也可通过受污染的床上用品、毛巾、医疗器械、表面和物品传播。大多数患者会在两到四周内康复，但该感染可能引发并发症。

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