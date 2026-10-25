В Карачи, Пакистан, умер 52-дневный мальчик, который более недели лечился от mpox в Sindh Infectious Diseases Hospital & Research Centre. Это первая смерть младенца от этой вирусной инфекции в городе, сообщает Dawn.

По информации источников издания, ребенок мог заразиться во время обрезания, проведенного в больнице в районе Малир. Это медучреждение позднее опечатала Комиссия здравоохранения провинции Синд из-за опасений по поводу несоблюдения мер инфекционного контроля.

Еще один младенец в критическом состоянии

Врач медучреждения, который говорил с журналистами анонимно, заявил, что еще один младенец с mpox находится в критическом состоянии. Согласно данным, полученным от родителей, этому ребенку также проводили обрезание в больнице в Малире.

Как пишет Dawn, в Sindh Infectious Diseases Hospital & Research Centre лечатся как минимум семь пациентов с mpox, среди которых сотрудник больницы, который, вероятно, заразился на работе. Все они являются жителями Карачи. Среди пациентов также двое работников фруктово-овощного рынка на Суперхайвее и женщина, которая, как сообщается, заразилась от мужа.

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98 случаев в Синде в этом году

После смерти мальчика число зафиксированных в этом году смертей от mpox в провинции Синд выросло до 12, а число выявленных случаев — до 98. Источники издания утверждают, что почти все умершие были младенцами или новорожденными, заразившимися в больницах или клиниках без надлежащих протоколов инфекционного контроля.

В апреле вспышку mpox зарегистрировали в районе Хайрпур, где умерли как минимум семеро младенцев. Расследование установило, что в двух больницах, где они находились в отделениях интенсивной терапии, не хватало надлежащих мер инфекционного контроля. Еще две смерти младенцев от mpox зафиксировали в округе Суккур.

Специалисты отмечают, что mpox передается через тесный контакт с больным человеком, а также через загрязненные постельное белье, полотенца, медицинские инструменты, поверхности и предметы. Большинство пациентов выздоравливают за две-четыре недели, однако инфекция может вызывать осложнения.

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