У Карачі помер 52-денний хлопчик, який лікувався від mpox — Dawn

У Карачі, Пакистан, помер 52-денний хлопчик, який понад тиждень лікувався від mpox у Sindh Infectious Diseases Hospital & Research Centre. Це перша смерть немовляти від цієї вірусної інфекції в місті, повідомляє Dawn.

За інформацією джерел видання, дитина могла інфікуватися під час обрізання, проведеного в лікарні в районі Маліра. Цей медзаклад згодом опечатала Комісія охорони здоров’я провінції Сінд через побоювання щодо недотримання заходів інфекційного контролю.

Ще одне немовля у критичному стані

Лікар медзакладу, який говорив з журналістами анонімно, заявив, що ще одне немовля з mpox перебуває у критичному стані. За даними, отриманими від батьків, цій дитині також проводили обрізання в лікарні в Маліру.

Як пише Dawn, у Sindh Infectious Diseases Hospital & Research Centre лікують щонайменше сімох пацієнтів із mpox, серед яких працівник лікарні, який, імовірно, заразився на роботі. Усі вони є жителями Карачі. Серед пацієнтів також двоє працівників фруктово-овочевого ринку на Суперхайвеї та жінка, яка, за повідомленнями, інфікувалася від чоловіка.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

98 випадків у Сінді цього року

Після смерті хлопчика кількість зафіксованих цього року смертей від mpox у провінції Сінд зросла до 12, а число виявлених випадків — до 98. Джерела видання стверджують, що майже всі померлі були немовлятами або новонародженими, які заразилися в лікарнях чи клініках без належних протоколів інфекційного контролю.

У квітні спалах mpox зареєстрували в районі Хайрпур, де померли щонайменше семеро немовлят. Розслідування встановило, що у двох лікарнях, де вони перебували у відділеннях інтенсивної терапії, бракувало належних заходів інфекційного контролю. Ще дві смерті немовлят від mpox зафіксували в окрузі Суккур.

Фахівці зазначають, що mpox передається через тісний контакт із хворою людиною, а також через забруднену постіль, рушники, медичні інструменти, поверхні та предмети. Більшість пацієнтів одужують за два-чотири тижні, однак інфекція може спричиняти ускладнення.

Читай нас у