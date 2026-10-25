W Karaczi w Pakistanie zmarł 52-dniowy chłopiec, który przez ponad tydzień był leczony z powodu mpox w Sindh Infectious Diseases Hospital & Research Centre. Jest to pierwszy w mieście zgon niemowlęcia z powodu tej infekcji wirusowej, informuje Dawn.

Według źródeł publikacji dziecko mogło zakazić się podczas obrzezania przeprowadzonego w szpitalu w dzielnicy Malir. Placówka medyczna została później zapieczętowana przez Komisję Opieki Zdrowotnej prowincji Sindh z powodu obaw o nieprzestrzeganie środków kontroli zakażeń.

Kolejne niemowlę w stanie krytycznym

Lekarz tej placówki, który rozmawiał z dziennikarzami anonimowo, powiedział, że kolejne niemowlę z mpox jest w stanie krytycznym. Według informacji uzyskanych od rodziców temu dziecku również przeprowadzono obrzezanie w szpitalu w Malirze.

Jak pisze Dawn, w Sindh Infectious Diseases Hospital & Research Centre leczonych jest co najmniej siedmiu pacjentów z mpox, w tym pracownik szpitala, który prawdopodobnie zakaził się w pracy. Wszyscy są mieszkańcami Karaczi. Wśród pacjentów są także dwaj pracownicy targu owocowo-warzywnego przy Super Highway oraz kobieta, która, jak podają media, zakaziła się od męża.

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98 przypadków w Sindhu w tym roku

Po śmierci chłopca liczba zarejestrowanych w tym roku zgonów z powodu mpox w prowincji Sindh wzrosła do 12, a liczba wykrytych przypadków — do 98. Źródła publikacji twierdzą, że niemal wszyscy zmarli byli niemowlętami lub noworodkami, które zakaziły się w szpitalach lub klinikach bez odpowiednich protokołów kontroli zakażeń.

W kwietniu ognisko mpox odnotowano w dystrykcie Khairpur, gdzie zmarło co najmniej siedmioro niemowląt. Dochodzenie wykazało, że w dwóch szpitalach, w których przebywały one na oddziałach intensywnej terapii, brakowało odpowiednich środków kontroli zakażeń. Kolejne dwa zgony niemowląt z powodu mpox odnotowano w dystrykcie Sukkur.

Specjaliści zauważają, że mpox przenosi się przez bliski kontakt z chorą osobą, a także przez skażoną pościel, ręczniki, narzędzia medyczne, powierzchnie i przedmioty. Większość pacjentów wraca do zdrowia w ciągu dwóch do czterech tygodni, jednak infekcja może powodować powikłania.

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