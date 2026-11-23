W Ukrainie oczekuje się, że zapasy szczepionek przeciw grypie wystarczą dla wszystkich osób, które chcą się zaszczepić w tym sezonie.

Jednocześnie zaleca się wcześniejsze sprawdzenie dostępności preparatu w konkretnej aptece.

Według wiceministra zdrowia i głównego lekarza sanitarnego Oleksandra Chepurnego opóźnienia w dostawach wynikały z przejścia producentów na szczepionki czterowalentne zgodnie ze zaktualizowanymi zaleceniami WHO. Podobna sytuacja miała miejsce również w innych krajach.

Na Ukrainie państwową kontrolę jakości przeszło już ponad 250 tysięcy dawek szczepionek produkcji francuskiej i koreańskiej, które trafiły do sprzedaży. Oba preparaty są dostosowane do szczepów grypy prognozowanych na ten sezon epidemiczny i, według Ministerstwa Zdrowia, charakteryzują się taką samą skutecznością.

Dystrybucją szczepionek komercyjnych między aptekami zajmują się dostawcy, dlatego ich dostępność może się różnić w zależności od regionu i popytu.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia Ukrainy (Oleksandr Chepurnyj).

W Ukrainie szczyt zachorowań na grypę, ostre wirusowe infekcje dróg oddechowych oraz COVID-19 w bieżącym sezonie epidemicznym spodziewany jest orientacyjnie pod koniec stycznia – na początku lutego – poinformował w telewizji główny lekarz sanitarny Oleksandr Czepurnyj.

W Ukrainie i szeregu krajów europejskich obserwuje się opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw grypie na sezon epidemiczny 2026–2027. W Centrum Zdrowia Publicznego wyjaśniono, że wynika to z aktualizacji zaleceń WHO dotyczących składu preparatów we wszystkich trzech składnikach, a także z trudności w produkcji i kontroli jakości.

Od początku sezonu epidemicznego, czyli od 28 września, na ostrą infekcję dróg oddechowych zachorowało ponad 307 tysięcy Ukraińców. Jednocześnie wskaźnik ten jest o 20,5% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

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