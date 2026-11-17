W obwodowym szpitalu klinicznym w Iwano-Frankiwsku po raz pierwszy przeprowadzono mikronaczyniową rekonstrukcję piersi po przebytej chorobie nowotworowej.

Chirurdzy odtworzyli pierś przy użyciu własnych tkanek pacjentki — skóry i tkanki tłuszczowej z dolnej części brzucha, zachowując mięśnie i nerwy.

Kobieta w średnim wieku miała wcześniej usuniętą pierś z powodu raka. Do rekonstrukcji lekarze zastosowali technikę DIEP flap: przenieśli tkanki z brzucha i za pomocą technik mikrochirurgicznych połączyli ich naczynia krwionośne z naczyniami w okolicy piersi.

Operacja trwała około 9–10 godzin. W jej przeprowadzeniu uczestniczyło sześciu chirurgów, a także zespół anestezjologów i pielęgniarek.

Obecnie pacjentka czuje się dobrze i przygotowuje się do wypisania ze szpitala. Przed nią rehabilitacja, a w kolejnych etapach lekarze planują odtworzyć sutek i otoczkę oraz, w razie potrzeby, przeprowadzić dodatkową korektę.

Źródło: biuro prasowe Okręgowego Szpitala Klinicznego w Iwano-Frankiwsku

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