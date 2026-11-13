Do szpitali i aptek na Ukrainie trafia już francuska szczepionka „Vaxigrip”. W tym sezonie dostarczono 266 tysięcy dawek — 2,5 razy więcej niż w zeszłym roku.

Kolejne 140 tysięcy dawek szczepionki wyprodukowanej w Korei przechodzi obecnie kontrolę laboratoryjną, poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Preparat chroni przed trzema szczepami grypy: A/H1N1, A/H3N2 i B/Victoria. Przejście na szczepionki trójwalentne wynika z zaktualizowanych zaleceń WHO, ponieważ szczep B/Yamagata nie występuje w obiegu od marca 2020 roku.

W Ministerstwie Zdrowia podkreślają, że coroczne szczepienia pozostają najskuteczniejszym sposobem zapobiegania grypie. Szczepienia są zalecane przez cały sezon epidemiczny, ale nie są objęte bezpłatnymi szczepieniami zgodnie z krajowym kalendarzem szczepień.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia Ukrainy

Szczepionki przeciwko grypie sezonowej dotarły już na Ukrainę i mogą pojawić się w aptekach i placówkach medycznych w najbliższych dniach, po zakończeniu obowiązkowych procedur kontroli laboratoryjnej.

Na Ukrainie oraz w szeregu krajów europejskich obserwuje się opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw grypie na sezon epidemiczny 2026–2027. W Centrum Zdrowia Publicznego wyjaśniono, że wynika to z aktualizacji zaleceń WHO dotyczących składu preparatów w odniesieniu do wszystkich trzech składników, a także z trudności w produkcji i kontroli jakości.

Od początku sezonu epidemicznego, czyli od 28 września, na ostrą infekcję dróg oddechowych zachorowało ponad 307 tysięcy Ukraińców. Jednocześnie wskaźnik ten jest o 20,5% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

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