В Украину начали поступать первые вакцины против гриппа

В больницы и аптеки Украины уже поступает французская вакцина «Ваксигрип». В этом сезоне было поставлено 266 тысяч доз — в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Еще 140 тысяч доз вакцины корейского производства проходят лабораторный контроль, сообщили в Минздраве.

Препарат защищает от трёх штаммов гриппа: A/H1N1, A/H3N2 и B/Victoria. Переход на тривалентные вакцины связан с обновленными рекомендациями ВОЗ, поскольку линия B/Yamagata не обнаруживается в циркуляции с марта 2020 года.

В Минздраве подчеркивают, что ежегодная вакцинация остается самым эффективным способом профилактики гриппа. Прививка рекомендуется в течение всего эпидемического сезона, но не входит в перечень бесплатных по Национальному календарю.

Источник: Минздрав Украины

Вакцины против сезонного гриппа уже поступили в Украину и могут появиться в аптеках и медицинских учреждениях в ближайшие дни после завершения обязательных процедур лабораторного контроля.

В Украине и ряде стран Европы наблюдается задержка поставок вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2026–2027 годов. В Центре общественного здоровья пояснили, что это связано с обновлением рекомендаций ВОЗ относительно состава препаратов по всем трем компонентам, а также со сложностями в производстве и контроле качества.

С начала эпидемического сезона, 28 сентября, ОРВИ заболели более 307 тысяч украинцев. При этом этот показатель на 20,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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