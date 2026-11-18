В среду, 18 ноября 2026 года, возможно усиление геомагнитной активности. Учёные обновили прогноз магнитных бурь на сегодня.

В среду, 18 ноября, существует вероятность магнитной бури.

По прогнозу портала, К-индекс приблизится к 5, что соответствует шторму уровня G1.

В то же время Британская геологическая служба сообщает об ударе высокоскоростного потока из корональной дыры.

«В связи с этим прогнозируется небольшое повышение скорости солнечного ветра, что может привести к геомагнитной активности», — отмечают ученые.

По их прогнозу, 18–19 ноября возможно также косвенное воздействие коронального выброса массы. Это также повышает вероятность геомагнитной активности.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

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