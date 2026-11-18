Burza magnetyczna z 18 listopada może wpłynąć na Ziemię: naukowcy zaktualizowali prognozę
W środę, 18 listopada 2026 roku, możliwe jest nasilenie aktywności geomagnetycznej. Naukowcy zaktualizowali prognozę burz magnetycznych na dzisiejszy dzień.
W środę, 18 listopada, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia burzy magnetycznej.
Zgodnie z prognozą portalu indeks K zbliży się do wartości 5, co odpowiada burzy o poziomie G1.
Jednocześnie Brytyjska Służba Geologiczna informuje o uderzeniu strumienia o dużej prędkości z dziury koronalnej.
„W związku z tym przewiduje się niewielki wzrost prędkości wiatru słonecznego, co może doprowadzić do aktywności geomagnetycznej” – zauważają naukowcy.
Zgodnie z ich prognozą w dniach 18–19 listopada możliwy jest również pośredni wpływ wyrzutu koronalnego. Zwiększa to również prawdopodobieństwo wystąpienia aktywności geomagnetycznej.
Świadczą o tym dane serwisu meteoagent.
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