W środę, 18 listopada 2026 roku, możliwe jest nasilenie aktywności geomagnetycznej. Naukowcy zaktualizowali prognozę burz magnetycznych na dzisiejszy dzień.

W środę, 18 listopada, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia burzy magnetycznej.

Zgodnie z prognozą portalu indeks K zbliży się do wartości 5, co odpowiada burzy o poziomie G1.

Jednocześnie Brytyjska Służba Geologiczna informuje o uderzeniu strumienia o dużej prędkości z dziury koronalnej.

„W związku z tym przewiduje się niewielki wzrost prędkości wiatru słonecznego, co może doprowadzić do aktywności geomagnetycznej” – zauważają naukowcy.

Zgodnie z ich prognozą w dniach 18–19 listopada możliwy jest również pośredni wpływ wyrzutu koronalnego. Zwiększa to również prawdopodobieństwo wystąpienia aktywności geomagnetycznej.

Świadczą o tym dane serwisu meteoagent.

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