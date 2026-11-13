Burze magnetyczne i aktywność słoneczna: dane z 13–14 listopada

W piątek i sobotę, 13–14 listopada, sytuacja geomagnetyczna na Ukrainie będzie spokojna. Według prognozy NOAA indeks K wyniesie około 1,7 punktu, co odpowiada niskiemu poziomowi aktywności słonecznej.

Aktywność geomagnetyczna jest mierzona w skali od 0 do 9. Do jej oznaczenia stosuje się indeks K – jeśli wartość wynosi 5 lub więcej, oznacza to silną burzę magnetyczną.

W piątek, 13 listopada, spodziewana jest aktywność słoneczna o indeksie K wynoszącym 1,7 (poziom zielony), co odpowiada słabym burzom magnetycznym.

W sobotę, 14 listopada, spodziewana jest aktywność słoneczna o indeksie K wynoszącym 1,7 (poziom zielony), co odpowiada słabym burzom magnetycznym.

Należy podkreślić, że prognozy burz magnetycznych mogą ulegać zmianom, ponieważ badacze aktywności słonecznej aktualizują swoje dane co trzy godziny. Dlatego zalecamy regularne śledzenie zmian

Źródło: Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej (SWPC) NOAA

Przeczytaj również:

Kalendarz grzybiarza na listopad 2026 roku: co i kiedy najlepiej zbierać.

Kalendarz winiarza na listopad 2026 r.: zbiór późnych odmian i prace sezonowe.

Kalendarz ogrodnika na listopad 2026 roku: sekrety i najlepsze dni na prace.

Kalendarz wędkarza na listopad 2026 r.: cechy charakterystyczne i najlepsze dni na połów.

Kalendarz księżycowy na listopad 2026 roku: dni niekorzystne i sprzyjające.

Czytaj nas na