В областной клинической больнице Ивано-Франковска впервые провели микрососудистую реконструкцию молочной железы после онкологического заболевания.

Хирурги восстановили грудь с помощью собственных тканей пациентки — кожи и жировой клетчатки из нижней части живота, сохранив мышцы и нервы.

Женщине среднего возраста ранее удалили молочную железу из-за рака. Для реконструкции врачи применили методику DIEP-лоскута: перенесли ткани живота и с помощью микрохирургической техники соединили их сосуды с сосудами в области груди.

Операция длилась около 9–10 часов. В ней приняли участие шесть хирургов, а также анестезиологическая и медсестринская бригады.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Впереди её ждёт реабилитация, а на следующих этапах врачи планируют восстановить сосок и ареолу и, при необходимости, провести дополнительную коррекцию.

Источник: пресс-служба Ивано-Франковской областной клинической больницы

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