В Украине ожидают, что запасов вакцин против гриппа хватит для всех желающих сделать прививку в этом сезоне.

В то же время наличие препарата в конкретной аптеке рекомендуется уточнять заранее.

По словам заместителя министра здравоохранения и главного санитарного врача Александра Чепурного, задержки с поставками возникли из-за перехода производителей на четырехвалентные вакцины в соответствии с обновленными рекомендациями ВОЗ. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах.

В Украине государственный контроль качества уже прошли более 250 тысяч доз вакцин французского и корейского производства, поступивших в продажу. Оба препарата адаптированы к штаммам гриппа, прогнозируемым на этот эпидсезон, и, по словам Минздрава, обладают одинаковой эффективностью.

Распределение коммерческих вакцин между аптеками осуществляют поставщики, поэтому их наличие может отличаться в зависимости от региона и спроса.

Источник: Минздрав Украины (Александр Чепурный).

В Украине пик заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19 в этом эпидсезоне ожидается ориентировочно в конце января — начале февраля, заявил в эфире главный государственный санитарный врач Александр Чепурный.

В Украине и ряде стран Европы наблюдается задержка поставок вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2026–2027 годов. В Центре общественного здоровья пояснили, что это связано с обновлением рекомендаций ВОЗ относительно состава препаратов по всем трем компонентам, а также со сложностями в производстве и контроле качества.

С начала эпидемического сезона, 28 сентября, ОРВИ заболели более 307 тысяч украинцев. В то же время этот показатель на 20,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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