乌克兰预计，本季的流感疫苗储备将足以满足所有希望接种者的需求。

不过，建议提前向具体药房确认疫苗的供应情况。

据卫生部副部长兼首席卫生官亚历山大·切普尔内表示，供应延迟是由于制造商根据世界卫生组织（WHO）的最新建议，转而生产四价疫苗所致。其他国家也出现了类似情况。

在乌克兰，已有超过25万剂法国和韩国生产的疫苗通过国家质量控制，并已上市销售。这两种疫苗均针对本流行季预测的流感毒株进行了适应性调整，据卫生部称，其有效性相同。

商业疫苗在药店之间的分配由供应商负责，因此其供应情况可能因地区和需求而异。

来源：乌克兰卫生部（亚历山大·切普尔内）。

乌克兰首席国家卫生官亚历山大·切普尔内伊在电视节目中表示，本流行季乌克兰的流感、急性呼吸道病毒感染和新冠肺炎发病高峰预计将在1月底至2月初出现。

乌克兰及部分欧洲国家2026–2027年流行季的流感疫苗供应出现延迟。 公共卫生中心解释称，这与世界卫生组织（WHO）更新了关于疫苗中所有三种成分配方的建议有关，同时也与生产和质量控制方面的困难有关。

自9月28日流感流行季开始以来，已有超过30.7万乌克兰人感染了呼吸道病毒性疾病。不过，这一数字比去年同期低了20.5%。

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