流产与宫颈癌：三个打破常见误区的真实故事

为什么在宫颈涂片检查结果正常的情况下，有时仍会发现癌前病变？人乳头瘤病毒一定会导致癌症吗？如果体内已经感染了该病毒，还有必要接种疫苗吗？ 凯特琳娜·苏普鲁纽克——医学博士、妇产科医生、妇科肿瘤科医生，分享了她临床实践中的三个案例，并破除了关于HPV、筛查和疫苗接种的常见误区。

“我没什么不舒服——那为什么每年都要去看妇科医生呢？”我每天都会听到患者这样问。当身体感觉良好、月经周期规律且没有任何不适时，人们很容易就推迟就诊。 然而，宫颈癌前病变和早期宫颈癌可能在没有任何症状的情况下发展。正因如此，即使没有不适症状，也务必进行推荐的筛查。

在我的临床实践中，有时会出现宫颈涂片检查结果正常，但与其他检查结果不一致的情况，而患者就诊的唯一原因往往只是出现了一次异常分泌物。 这些案例有助于说明，为何需要综合评估各项检查结果，以及为何关于人乳头瘤病毒（HPV）的普遍认知有时会阻碍患者及时获得治疗。

24岁时巴氏涂片正常却出现重度异型增生：这怎么可能？

这位女孩24岁。她定期接受妇科检查，身体状况良好，无任何不适。巴氏涂片检查——即宫颈细胞检查——结果显示正常。与此同时，连续两年的检测均证实感染了31型HPV。 该病毒属于高致癌型：病毒长期存在可能导致宫颈癌前病变及宫颈癌。



早在首次阴道镜检查（即在放大镜下观察宫颈）时，就已发现可疑病灶。 一年后，这些区域的面积扩大，表面变得不平整。 尽管如此，复查细胞学检查仍未发现病变细胞。为查明结果不一致的原因，医生进行了靶向活检：从可疑区域取了少量组织样本。 检查结果确诊为重度异型增生——CIN 3。这是一种癌前病变，虽然尚未发展为侵袭性癌症，但仍需进行治疗。

通过这个案例，可能会引发一个疑问：如果巴氏涂片检查未发现异型增生，那做这项检查还有什么意义？



重要的是要理解不同检查之间的区别：



● HPV检测可显示是否存在高致癌型病毒；

● 巴氏涂片检查则用于检测是否存在可能与HPV相关的细胞病变。

巴氏涂片本身并不能确定是否存在HPV，而病毒检测呈阳性也不一定意味着存在宫颈上皮内瘤变。将这些检查结合起来，能提供更多信息以确定后续的处理方案。

● 阴道镜检查可在放大状态下详细观察宫颈，并发现可疑区域；

● 活检——对该区域的组织进行检查并确立诊断。这些检查均根据指征进行。

这些方法相辅相成：每种方法都能提供其他方法无法获得的信息。 该患者的细胞学检查未发现病变，但HPV检测反复呈阳性以及阴道镜检查中发现的病变，为后续检查、确诊和治疗提供了依据。

30岁时出现重度异型增生，此前各项检查结果均为阴性。HPV究竟从何而来？

另一位患者30岁。从未怀孕，一生中仅有三位性伴侣。之前的巴氏涂片检查结果正常，HPV检测结果均为阴性。 然而，在例行检查中，细胞学检查显示细胞存在明显异常。单独的检测证实了58型HPV的存在，而活检则确诊为重度宫颈上皮内瘤变。

该患者接受了锥形切除术——切除了包含受累组织的锥形宫颈组织。此外，还接种了加德西尔9（Gardasil 9）疫苗。

需要明确的是，性伴侣数量较少并不意味着不会感染：只需与一名携带病毒的人发生一次无保护的亲密接触，就足以传播HPV。因此，仅凭这一因素无法评估自身的感染风险。 检测结果呈阳性也不意味着感染是最近发生的。病毒可能长期处于隐匿状态，随后再次被检测到。

之前的正常结果仅反映检查时的状况，但不能保证未来不会出现病理变化。正因如此，年度筛查才需要进行复查。

31岁女性性生活后出现血性分泌物。检查结果如何？

患者现年31岁。她已很久没有去妇科就诊。此次就诊的诱因是性交后出现带血分泌物。 检查过程中，我发现宫颈上存在伴有组织坏死区域的肿块。该病变的外观令人怀疑最坏的情况。检测结果还显示存在两种高致癌型人乳头瘤病毒（HPV）——16型和35型。 该患者被转诊至专科肿瘤科进行进一步检查，以通过病理学检查确诊并制定治疗方案。



这一案例再次强调：没有症状并不意味着没有严重疾病。 性生活后出现带血分泌物可能由良性原因引起，但即使仅发生一次，也应及时就诊妇科医生。

但无需等到出现分泌物或疼痛才预约就诊。 每年定期进行妇科检查有助于发现癌前病变，并在癌症发展之前进行治疗——一旦发展为癌症，治疗难度将大大增加。正因如此，即使没有任何不适，也务必按时接受推荐的检查，切勿一拖再拖。



现在，听了这些故事，您应该明白为什么妇科医生总是如此强调预防。在我们的工作中，我们经常遇到许多人不愿去想的事情，我们希望此类情况能尽可能少发生。 正因如此，我们呼吁大家即使没有不适症状，也应每年定期进行妇科检查；若出现任何不适，请立即就医。这能让我们在尚可预防严重后果的阶段及时发现异常变化。

然而，在门诊中，我经常听到一些导致女性推迟检查或同意接受未经证实有效治疗的观念，因此我想单独探讨一下影响这些决策的误区和刻板印象。

1. 一旦检测出HPV，就一定会患癌

HPV检测呈阳性并不意味着已经存在癌前病变，也不意味着一定会发展成癌症。这是一种非常常见的病毒，主要通过无保护的亲密接触传播。 大多数人的免疫系统能自行抑制病毒，1至2年内病毒便不会再在检测中被发现。其数量可能减少到检测无法捕捉的程度。 因此，阴性结果并不总是意味着病毒已从体内永久消失。



然而，在部分女性体内，高致癌性HPV类型会持续存在数年，并可能逐渐导致宫颈细胞发生病变。 无法预先确定谁体内的病毒会消失，谁又会因此出现癌前病变。 与此同时，此类病变往往在无痛或无其他明显症状的情况下发展。正因如此，筛查才显得尤为重要：HPV检测有助于发现高致癌型病毒，而细胞学检查则可确认宫颈细胞是否发生病变。 这使得我们能够及时安排进一步检查，并在必要时进行治疗，从而预防癌症的发生。

若检测结果呈阳性，后续处理方案将根据检测出的HPV类型、细胞学检查结果及前期检查情况综合确定。因此，不应仅寄希望于身体能自行康复，而未与医生商定观察方案，就一味等待1–2年。

2. 可以通过药物清除HPV

曾有不少女性前来就诊，她们已接受过数个疗程的抗病毒药物、免疫调节剂及阴道栓剂治疗，希望能清除HPV。然而检测结果依然呈阳性。目前尚无经证实能有效清除病毒本身的药物。 药物和治疗手段仅用于针对该病毒引发的疾病。



尤其令人担忧的是，当这些毫无成效的疗程持续数月之久，而必要的诊断或医嘱干预却被一再推迟。 根据化验结果和前期检查情况，妇科医生会判断是仅需观察即可，还是已需采取行动。服用未经证实有效性的药物，无法解答核心问题：宫颈发生了什么变化，以及是否需要治疗。

3. 既然已经感染了HPV，那么就不需要接种疫苗了

HPV疫苗无法清除已经进入体内的病毒。然而，HPV有许多亚型，检测结果呈阳性并不意味着患者已经接触过所有亚型。 例如，感染了一种亚型，并不排除将来感染其他亚型的可能性。疫苗接种正是为了预防一系列此类新的感染。

其作用原理是什么？接种疫苗后，免疫系统会产生抗体。 当再次接触相应的HPV类型时，这些抗体能阻止病毒侵入细胞。也就是说，即使检测结果呈阳性，接种疫苗的益处依然存在：它能预防其他感染及由此引发的疾病。 然而，疫苗无法预防所有现存的HPV类型（目前约有200种），因此仍有必要进行宫颈筛查。

4. 只要对这种由HPV引起的宫颈糜烂进行烧灼治疗，问题就解决了

人们常说的糜烂并不一定与HPV有关。这往往是宫颈外翻：原本衬在宫颈管内的细胞出现在宫颈外表面。 因此该区域看起来更红，但这种特征本身并非癌前病变，若无不适症状，通常无需干预。 仅凭宫颈的外观无法判断其细胞内发生的一切。因此，在建议进行电灼治疗之前，必须查明原因，并确定是否确实需要治疗。

在电灼过程中，组织会被破坏，无法将其送检进行显微镜检查。 如果术前未进行适当的诊断，可能会在未确诊的情况下将含有癌细胞的区域烧毁。与此同时，肿瘤可能依然存在并继续生长，而患者却会误以为问题已经解决。 这意味着数月内无法获得必要的治疗，在此期间疾病可能扩散，而治疗则会变得更加困难甚至无法进行。正因如此，此类手术仅在有明确指征时才进行：它们既不能清除HPV，也不能替代完整的癌症治疗。

5. 那么儿童呢：为什么要给他们接种HPV疫苗？

家长们常常担心，接种HPV疫苗会在将来导致不孕。然而，多年的研究并未证实这种关联，也就是说，这不过是谣言罢了。 疫苗不含活病毒，不会使儿童感染HPV。最佳接种时机是在开始性生活之前，即尚未接触过该病毒的时候：这样可以获得针对疫苗所针对的大多数HPV亚型的保护。



这一点对女孩和男孩都适用——在讨论HPV时，人们往往会忽略男孩。该病毒可能导致阴茎癌、肛管癌和口咽癌，以及生殖器疣。 接种疫苗有助于预防与这些疾病相关的HPV亚型。因此，在为孩子规划疫苗接种时，应同时照顾到女儿和儿子。

这三个故事中的每一个，都让我在诊疗结束后仍久久难以忘怀。无论检查结果和诊断如何，这些女性都有自己的计划、亲人以及对未来的憧憬。 对我来说，重要的是让健康关怀融入日常生活——即使在一切安好、总有更紧要之事的时候。



宫颈癌在很大程度上是可以预防的。 作为一名医生，我希望能帮助您把握这一机会：为您解释不明白的地方，探讨您的疑虑，并确定后续步骤。如果您一直拖延就诊，请现在就预约。即使长时间未曾就诊，现在寻求帮助也依然很有意义。

卡捷琳娜·苏普鲁纽克，医学博士，妇产科医生、妇科肿瘤科医生、超声诊断医生。

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