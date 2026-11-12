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Чому передракові зміни іноді знаходять за нормального ПАП-тесту? Чи обов’язково вірус папіломи людини призводить до раку? І навіщо вакцинуватися, якщо вірус вже є? Катерина Супрунюк – кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, онкогінеколог, ділиться трьома історіями зі своєї практики та розвінчує популярні міфи про ВПЛ, скринінги та вакцинацію.

«У мене нічого не болить — то навіщо щороку ходити до гінеколога?» Таке питання я щодня чую від пацієнток. Коли самопочуття добре, цикл регулярний і нічого не турбує, візит легко відкласти.

Проте передракові зміни та ранні стадії раку шийки матки можуть розвиватися без симптомів. Саме тому важливо проходити рекомендований скринінг навіть за відсутності скарг.

У моїй практиці трапляються ситуації, коли нормальний ПАП-тест не узгоджується з результатами інших обстежень, а приводом для звернення стає лише один епізод незвичних виділень. Ці історії допомагають пояснити, чому результати потрібно оцінювати разом і чому поширені уявлення про ВПЛ іноді заважають вчасно отримати допомогу.

Тяжка дисплазія при нормальному ПАП-тесті у 24 роки: як таке можливо?



Дівчині 24 роки. Вона регулярно відвідує гінеколога, почувається добре і не має скарг. ПАП-тест — дослідження клітин шийки матки — показує нормальний результат. Водночас два роки поспіль аналіз підтверджує ВПЛ 31-го типу. Він належить до групи високоонкогенних типів: тривале збереження вірусу може призводити до передракових змін та раку шийки матки.



Ще під час першої кольпоскопії — огляду шийки матки під збільшенням — були помітні підозрілі ділянки. Через рік їхня площа збільшилася, а поверхня стала нерівною. Попри це, повторна цитологія знову не показала патологічних клітин. Щоб з’ясувати причину розбіжності, виконали прицільну біопсію: взяли невеликі зразки тканини з ділянок, які насторожували. Дослідження підтвердило тяжку дисплазію — CIN 3. Це передракове ураження, яке потребує лікування, хоча інвазивного раку ще немає.

Після цієї історії може виникнути запитання: якщо ПАП-тест не виявив дисплазію, навіщо його взагалі робити?



Важливо розуміти різницю між обстеженнями:



● тест на ВПЛ показує, чи є високоонкогенні типи вірусу;

● ПАП-тест — чи виявлені зміни в клітинах, які можуть бути з ним пов’язані.

Сам ПАП-тест не визначає наявність ВПЛ, а позитивний тест на вірус ще не означає дисплазію. Поєднання цих досліджень дає більше інформації для визначення подальших кроків.

● кольпоскопія дозволяє детально оглянути шийку матки під збільшенням і побачити підозрілі ділянки;

● біопсія — дослідити тканину такої ділянки та встановити діагноз. Їх проводять за показаннями.

Ці методи доповнюють один одного: кожен дає інформацію, якої не можна отримати за допомогою іншого. У цієї пацієнтки цитологія не виявила наявного ураження, проте повторно позитивний тест на ВПЛ і зміни під час кольпоскопії дали підстави для подальшого обстеження, встановлення діагнозу і лікування.

Тяжка дисплазія у 30 років після негативних аналізів. Звідки взявся ВПЛ?



Іншій пацієнтці 30 років. Вагітностей не було, за все життя вона мала трьох статевих партнерів. Попередні ПАП-тести були нормальними, результати аналізів на ВПЛ — негативними. Однак під час чергового обстеження цитологія показала виражені зміни клітин. Окремий тест підтвердив наявність ВПЛ 58-го типу, а біопсія — тяжку дисплазію шийки матки.

Жінці виконали конусексцизію — видалили конусоподібний фрагмент шийки з ураженими тканинами. Також провели вакцинацію препаратом Gardasil 9.

Важливо розуміти, що невелика кількість статевих партнерів не виключає можливості інфікування: для передачі ВПЛ достатньо одного незахищеного інтимного контакту з людиною, яка має вірус. Тому лише за цією обставиною не можна оцінювати власний ризик. Позитивний результат також не означає, що зараження відбулося нещодавно. Вірус може довго залишатися невиявленим, а згодом знову визначатися.

Попередні нормальні результати відображають ситуацію на момент обстеження, проте не гарантують, що патологічні зміни не виникнуть у майбутньому. Саме тому щорічний скринінг передбачає повторні перевірки.

Кров’янисті виділення після близькості у 31 рік. Що виявив огляд?



Пацієнтці 31 рік. Вона тривалий час не відвідувала гінеколога. Приводом записатися на прийом стали кров’янисті виділення після статевого акту. Під час огляду я побачила пухлину шийки матки з ділянками розпаду тканини. Вигляд утворення викликав підозру на найстрашніше. Аналіз також показав ВПЛ двох високоонкогенних типів — 16-го та 35-го. Жінку скерували до спеціалізованого онкологічного відділення для подальшого дообстеження, морфологічного підтвердження діагнозу та визначення тактики лікування.



Ця ситуація ще раз підкреслює: відсутність скарг не гарантує відсутності серйозного захворювання. Кров’янисті виділення після близькості можуть мати доброякісну причину, проте навіть одноразовий епізод потребує звернення до гінеколога.

Але чекати появи виділень чи болю, щоб записатися на прийом, не потрібно. Щорічний чекап у гінеколога допомагає виявляти передракові зміни та лікувати їх до розвитку раку, який лікувати вже набагато складніше. Саме тому важливо проходити рекомендовані обстеження вчасно, навіть коли нічого не турбує та не відкладати їх на роки.



Тепер, після цих історій, ви розумієте, чому гінекологи так часто наголошують на профілактиці. У своїй роботі ми стикаємося з тим, про що багатьом страшно навіть подумати, і хочемо, щоб таких ситуацій було якомога менше. Саме тому закликаємо відвідувати гінеколога щороку, навіть за відсутності скарг, а якщо щось турбує — звертатися одразу. Це можливість побачити зміни тоді, коли ще можна запобігти серйозним наслідкам.

Проте на прийомах я часто чую переконання, через які жінки відкладають обстеження або погоджуються на лікування без доведеної користі і хочу окремо розглянути міфи та стереотипи, які впливають на ці рішення.

1. Якщо ВПЛ вже виявили – обов’язково буде рак

Позитивний аналіз на ВПЛ не означає, що передракові зміни вже є або неодмінно виникнуть. Це дуже поширений вірус, який передається переважно під час незахищених інтимних контактів. У більшості людей імунна система самостійно пригнічує вірус і протягом 1-2 років він перестає виявлятися в аналізах. Його кількість може зменшитися настільки, що тест уже не здатний його зафіксувати. Тому негативний результат не завжди означає, що вірус назавжди зник з організму.



Однак у частини жінок високоонкогенні типи ВПЛ зберігаються роками та можуть поступово спричиняти зміни клітин шийки матки. Заздалегідь визначити, у кого вірус перестане виявлятися, а в кого призведе до передракових уражень неможливо. При цьому такі зміни часто розвиваються без болю чи інших помітних симптомів. Саме тому потрібен скринінг: тест на ВПЛ допомагає виявити високоонкогенні типи вірусу, а цитологія — перевірити, чи є зміни в клітинах шийки матки. Це дає можливість вчасно призначити додаткові обстеження та за потреби провести лікування, щоб запобігти розвитку раку.

Після позитивного результату подальші кроки визначаємо з урахуванням виявленого типу ВПЛ, результатів цитології та попередніх обстежень. Тому просто чекати 1–2 роки, сподіваючись, що організм впорається самостійно, без узгодженого з лікарем плану спостереження не варто.

2. ВПЛ можна позбутися за допомогою ліків

До мене звертаються жінки, які вже пройшли кілька курсів противірусних препаратів, імуномодуляторів та свічок, сподіваючись позбутися ВПЛ. Проте тест залишається позитивним. Препаратів з доведеною ефективністю для усунення самого вірусу не існує. Ліки та процедури застосовують вже проти захворювань, які він спричиняє.



Особливо непокоїть, коли ці безрезультатні курси тривають місяцями, а потрібну діагностику чи призначене втручання відкладають. Залежно від результатів аналізів і попередніх обстежень гінеколог визначає, чи достатньо спостереження, чи вже потрібно діяти. Приймання засобів без доведеної користі не дає відповіді на головне питання: що відбувається із шийкою матки та чи потрібне лікування.

3. ВПЛ вже є, отже, вакцинація непотрібна

Вакцина проти ВПЛ не усуває вірус, який уже потрапив в організм. Проте ВПЛ має багато типів і позитивний аналіз не означає, що людина вже стикалася з усіма. Наприклад, наявність одного типу не виключає зараження іншим у майбутньому. Саме від низки таких нових заражень і може захистити вакцинація.

Як це працює? Після вакцинації імунна система виробляє антитіла. При подальшому контакті з відповідними типами ВПЛ вони допомагають не допустити проникнення вірусу в клітини. Тобто користь вакцинації зберігається навіть після позитивного тесту: воно може запобігти іншим зараженням і пов’язаним із ними захворюванням. Однак вакцина не захищає від усіх існуючих типів ВПЛ, яких зараз налічується близько 200, тому потреба у скринінгу шийки матки залишається.

4. Просто припекти цю ерозію, яка виникла від ВПЛ і проблеми не буде

Те, що часто називають ерозією, не обов’язково пов’язане з ВПЛ. Нерідко це ектопія: клітини, які вистилають канал шийки матки, розташовуються на її зовнішній поверхні. Через це ділянка виглядає червонішою, але сама така особливість не є передраковим захворюванням і за відсутності скарг зазвичай не потребує втручання. За виглядом шийки матки неможливо визначити все, що відбувається в її клітинах. Тому перш ніж пропонувати припікання, потрібно з’ясувати причину та чи є взагалі потреба щось лікувати.

Під час припікання тканина руйнується і передати її на дослідження під мікроскопом неможливо. Якщо до процедури не провели належної діагностики, можна знищити ділянку з раковими клітинами, так і не встановивши діагноз. При цьому пухлина може залишитися і продовжувати рости, а жінка житиме з переконанням, що проблему вже вирішено. Це означає місяці без необхідної допомоги, за які хвороба може поширитися, а її лікування — стати складнішим або неможливим. Саме тому такі процедури проводять лише за показаннями: вони не усувають ВПЛ і не замінюють повноцінного лікування раку.

5. А як щодо дітей: навіщо їх вакцинувати проти ВПЛ?

Батьки часто бояться, що вакцинування проти ВПЛ у майбутньому призведе до безпліддя. Проте багаторічні дослідження не підтвердили такого зв’язку, тобто це не більше ніж чутки. Вакцина не містить живого вірусу та не може заразити дитину ВПЛ. Найкраще вакцинуватися до початку статевого життя, доки ще не було контакту з вірусом: тоді можна отримати захист від більшої кількості типів, проти яких спрямоване вакцинація.



І це стосується як дівчаток, так і хлопчиків — про них у розмовах про ВПЛ часто забувають. Вірус може спричиняти рак статевого члена, анального каналу та ротоглотки, а також генітальні кондиломи. Вакцинація допомагає захистити від типів ВПЛ, пов’язаних із цими захворюваннями. Отже, плануючи вакцинацію дітей, варто подбати і про доньку, і про сина.

Кожна з цих трьох історій залишилася зі мною далеко за межами прийому. За результатами аналізів і діагнозами — жінки зі своїми планами, близькими та уявленням про майбутнє. Мені важливо, щоб турбота про здоров’я знаходила місце у звичайному житті, коли ніщо не турбує і завжди є нагальніші справи.

Розвитку раку шийки матки значною мірою можна запобігти. Як лікарка, я хочу допомогти вам скористатися цією можливістю: пояснити незрозуміле, обговорити сумніви і визначити подальші кроки. Якщо ви давно відкладали візит, заплануйте його. Навіть після тривалої перерви є сенс звернутися зараз.

Катерина Супрунюк, к. мед. н., лікар акушер-гінеколог, онкогінеколог, лікар ультразвукової діагностики.

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