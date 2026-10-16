USC开发出培养抗癌免疫细胞的方法——ScienceDaily

南加州大学（USC）的研究人员开发了一种长期培养和基因改造免疫细胞前体的方法。据ScienceDaily报道，在小鼠实验中，这些细胞定植于骨髓，形成新的免疫细胞，并减缓了血液癌症和实体瘤的进展。

使用前体细胞而非成熟巨噬细胞

USC Stem Cell团队研究了粒细胞-单核细胞祖细胞，即GMP。在正常情况下，它们可以转化为巨噬细胞和其他免疫系统细胞。科学家选定了一种特定的化学物质混合物，使GMP能够在实验室中长期存活和增殖，而不会过早成熟。

研究人员表示，即使在实验室条件下经过大量扩增后，GMP仍保留其分子特征以及形成有功能的巨噬细胞和相关细胞的能力。这可能消除部分基于成熟巨噬细胞的疗法在生产上的限制：这类细胞难以进行大规模培养、基因改造、冷冻和储存。

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CAR受体与小鼠试验

科学家为GMP配备了嵌合抗原受体CAR，这使免疫细胞能够识别癌细胞表面的特定标记物。部分细胞还加入了用于招募和激活其他免疫细胞、尤其是T细胞的信号。即使供体与受体的免疫特征不匹配，这种信号仍然有效，这可能为预先制备的细胞制剂开辟道路。

在向小鼠注射后，改造后的前体细胞定植于骨髓和其他造血部位，并可在那里产生新的工程化巨噬细胞和相关细胞。带有CAR受体的GMP在血液癌症和实体瘤模型中减缓了肿瘤疾病的进展。将CAR与额外的免疫激活信号结合，增强了抗肿瘤反应。

结果目前仍属临床前阶段

作者还在慢性肉芽肿病小鼠模型中测试了这一方法。慢性肉芽肿病是一种遗传性疾病，在这种疾病中，某些免疫细胞无法有效消灭微生物。注射GMP恢复了这些动物对抗细菌感染的能力。该研究发表在《Cell》期刊上；其关于癌症治疗的结果目前仍属临床前研究，需要进一步验证对人类的安全性和有效性。

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