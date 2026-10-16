Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC) opracowali metodę długotrwałej hodowli i modyfikacji genetycznej prekursorów komórek odpornościowych. W doświadczeniach na myszach komórki te osiedlały się w szpiku kostnym, tworzyły nowe komórki odpornościowe i spowalniały postęp nowotworów krwi oraz guzów litych, informuje ScienceDaily.

Prekursory zamiast dojrzałych makrofagów

Zespół USC Stem Cell pracował z prekursorami granulocytarno-monocytarnymi, czyli GMP. W normalnych warunkach mogą one przekształcać się w makrofagi i inne komórki układu odpornościowego. Naukowcy dobrali określoną mieszaninę substancji chemicznych, która umożliwiła GMP długie przeżywanie i namnażanie się w laboratorium bez przedwczesnego dojrzewania.

Według badaczy nawet po znacznym namnażaniu w warunkach laboratoryjnych GMP zachowywały swoje cechy molekularne oraz zdolność do tworzenia funkcjonalnych makrofagów i pokrewnych komórek. Może to usunąć część ograniczeń produkcyjnych terapii opartych na dojrzałych makrofagach: takie komórki są trudne do hodowania na dużą skalę, modyfikowania genetycznego, zamrażania i przechowywania.

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Receptory CAR i badania na myszach

Naukowcy wyposażyli GMP w chimeryczny receptor antygenowy CAR, który umożliwia komórkom odpornościowym rozpoznawanie określonego markera na powierzchni komórek nowotworowych. Część komórek uzupełniono również o sygnał służący rekrutowaniu i aktywowaniu innych komórek odpornościowych, w tym limfocytów T. Sygnał ten pozostawał skuteczny nawet przy niezgodności cech odpornościowych dawcy i biorcy, co potencjalnie otwiera drogę do wcześniej przygotowanych produktów komórkowych.

Po podaniu myszom zmodyfikowane prekursory osiedlały się w szpiku kostnym i innych miejscach krwiotworzenia, gdzie mogły tworzyć nowe zmodyfikowane makrofagi i pokrewne komórki. GMP z receptorami CAR spowalniały przebieg chorób nowotworowych w modelach nowotworów krwi i guzów litych. Połączenie CAR z dodatkowym sygnałem aktywującym układ odpornościowy wzmacniało odpowiedź przeciwnowotworową.

Wyniki są na razie przedkliniczne

Autorzy sprawdzili również to podejście w mysim modelu przewlekłej choroby ziarniniakowej — dziedzicznego zaburzenia, w którym określone komórki odpornościowe nie mogą skutecznie niszczyć mikroorganizmów. Podanie GMP przywróciło zwierzętom zdolność do zwalczania infekcji bakteryjnej. Badanie opublikowano w czasopiśmie Cell; jego wyniki dotyczące leczenia raka mają obecnie charakter przedkliniczny i wymagają dalszej weryfikacji bezpieczeństwa oraz skuteczności u ludzi.

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