Исследователи Университета Южной Калифорнии (USC) разработали метод длительного выращивания и генетической модификации предшественников иммунных клеток. В опытах на мышах такие клетки заселяли костный мозг, образовывали новые иммунные клетки и замедляли прогрессирование рака крови и солидных опухолей, сообщает ScienceDaily.

Предшественники вместо зрелых макрофагов

Команда USC Stem Cell работала с гранулоцитарно-моноцитарными предшественниками — GMP. В норме они могут превращаться в макрофаги и другие клетки иммунной системы. Ученые подобрали определенную смесь химических веществ, которая позволила GMP долго выживать и размножаться в лаборатории, не созревая преждевременно.

По данным исследователей, даже после значительного размножения в лабораторных условиях GMP сохраняли свои молекулярные характеристики и способность формировать функциональные макрофаги и родственные клетки. Это может устранить часть производственных ограничений терапий на основе зрелых макрофагов: такие клетки сложно массово культивировать, генетически изменять, замораживать и хранить.

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CAR-рецепторы и испытания на мышах

Ученые оснастили GMP химерным антигенным рецептором CAR, который позволяет иммунным клеткам распознавать конкретный маркер на поверхности раковых клеток. Часть клеток также дополнили сигналом для привлечения и активации других иммунных клеток, в частности T-клеток. Такой сигнал оставался эффективным даже при несоответствии иммунных характеристик донора и реципиента, что потенциально открывает путь к заранее изготовленным клеточным препаратам.

После введения мышам модифицированные предшественники закреплялись в костном мозге и других участках кроветворения, где могли создавать новые инженерные макрофаги и родственные клетки. GMP с CAR-рецепторами замедляли течение онкологических заболеваний в моделях рака крови и солидных опухолей. Сочетание CAR с дополнительным иммуноактивирующим сигналом усиливало противоопухолевый ответ.

Результаты пока доклинические

Авторы также проверили подход на мышиной модели хронической гранулематозной болезни — наследственного нарушения, при котором отдельные иммунные клетки не могут эффективно уничтожать микроорганизмы. Введение GMP восстановило у животных способность бороться с бактериальной инфекцией. Исследование опубликовали в журнале Cell; его результаты по лечению рака в настоящее время являются доклиническими и требуют дальнейшей проверки безопасности и эффективности для людей.

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