Airtel Kenya支付了84亿肯尼亚先令，即6500万美元，以获得在肯尼亚使用5G网络频率频谱25年的权利。该公司在获得肯尼亚通信管理局批准后，购得3500 MHz频段的100 MHz，Nation Kenya报道。

Airtel Africa表示，该交易按照监管机构的标准条款达成。全球移动运营商协会指出，3500 MHz频段也被称为C频段，是部署第五代网络的主要全球频段。

5G网络扩张

所购频谱将为Airtel提供更多机会，以扩展其移动网络并巩固其在肯尼亚宽带接入市场的地位。根据肯尼亚通信管理局的数据，该国5G用户数量在2026年6月达到210万，而一年前为120万。这意味着增长了75%。

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Airtel的竞争对手Safaricom在肯尼亚于2022年10月商业推出5G，此前该网络的测试于2021年3月在内罗毕、蒙巴萨、基苏木及其他数据消费量高的城市启动。Airtel Kenya于2023年年中加入5G部署。起初，其网络站点数量超过Safaricom，但到2024年3月，Safaricom拥有803个站点，而Airtel为690个。

有关运营许可证的问题

此次购买频谱之际，Airtel Kenya的运营许可证长期存在不确定性。该公司最初的许可证于2015年到期，此后该运营商使用了在2014年收购YuMobile时获得的许可。

2022年与监管机构达成的庭外和解使许可证得以延长至2025年，随后该公司又获得一份有效至2027年1月的临时两年许可。2026年8月，Airtel Kenya董事总经理吉卜里勒·托贝表示，公司已获得新的25年运营许可证。与此同时，监管机构8月28日的通知显示，该公司申请Network Facilities Provider Tier 1许可证及International Gateway Systems and Services许可仍处于审议阶段。

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