Airtel Kenya zapłacił 8,4 mld szylingów kenijskich, czyli 65 mln dolarów, za prawo do korzystania z widma częstotliwości dla sieci 5G w Kenii przez 25 lat. Firma nabyła 100 MHz w paśmie 3500 MHz po zatwierdzeniu przez Urząd Łączności Kenii, informuje Nation Kenya.

W Airtel Africa poinformowano, że umowa została zawarta na standardowych warunkach regulatora. Pasmo 3500 MHz, znane także jako pasmo C, jest głównym światowym pasmem do uruchamiania sieci piątej generacji, wskazuje Globalne Stowarzyszenie Operatorów Mobilnych.

Rozbudowa sieci 5G

Nabyte widmo ma zapewnić Airtel dodatkowe możliwości rozbudowy sieci mobilnej i wzmocnienia pozycji na kenijskim rynku dostępu szerokopasmowego. Według Urzędu Łączności Kenii liczba użytkowników 5G w kraju osiągnęła w czerwcu 2026 roku 2,1 mln wobec 1,2 mln rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 75%.

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Konkurent Airtel, Safaricom, przeprowadził komercyjne uruchomienie 5G w Kenii w październiku 2022 roku po testach sieci, które rozpoczęły się w marcu 2021 roku w Nairobi, Mombasie, Kisumu i innych miastach o wysokim zużyciu danych. Airtel Kenya dołączył do wdrażania 5G w połowie 2023 roku. Początkowo wyprzedzał Safaricom pod względem liczby lokalizacji sieci, jednak w marcu 2024 roku Safaricom miał 803 lokalizacje wobec 690 w Airtel.

Kwestie dotyczące licencji operacyjnej

Zakup widma następuje w warunkach przedłużającej się niepewności wokół licencji operacyjnych Airtel Kenya. Termin pierwotnej licencji firmy upłynął w 2015 roku, po czym operator korzystał z zezwoleń uzyskanych wraz z przejęciem YuMobile w 2014 roku.

Pozasądowa ugoda z regulatorem w 2022 roku umożliwiła przedłużenie licencji do 2025 roku, a później firma otrzymała tymczasowe dwuletnie zezwolenie do stycznia 2027 roku. W sierpniu 2026 roku dyrektor zarządzający Airtel Kenya, Jibril Tobe, oświadczył, że firma otrzymała nową 25-letnią licencję operacyjną. Jednocześnie komunikat regulatora z 28 sierpnia wskazywał, że wnioski firmy o licencję Network Facilities Provider Tier 1 oraz zezwolenie International Gateway Systems and Services były nadal rozpatrywane.

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