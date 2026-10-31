Airtel Kenya заплатила 8,4 млрд кенийских шиллингов, или $65 млн, за право пользоваться частотным спектром для сетей 5G в Кении в течение 25 лет. Компания приобрела 100 МГц в диапазоне 3500 МГц после одобрения Управления связи Кении, сообщает Nation Kenya.

В Airtel Africa заявили, что сделка заключена на стандартных условиях регулятора. Диапазон 3500 МГц, также известный как C-диапазон, является основным мировым диапазоном для запуска сетей пятого поколения, отмечает Глобальная ассоциация мобильных операторов.

Расширение сети 5G

Приобретенный спектр должен предоставить Airtel дополнительные возможности для расширения мобильной сети и укрепления позиций на кенийском рынке широкополосного доступа. По данным Управления связи Кении, число пользователей 5G в стране в июне 2026 года достигло 2,1 млн против 1,2 млн годом ранее. Это означает рост на 75%.

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Конкурент Airtel — Safaricom — осуществил коммерческий запуск 5G в Кении в октябре 2022 года после тестирования сети, начавшегося в марте 2021 года в Найроби, Момбасе, Кисуму и других городах с высоким потреблением данных. Airtel Kenya присоединилась к развертыванию 5G в середине 2023 года. Сначала она опережала Safaricom по количеству площадок сети, однако в марте 2024 года у Safaricom было 803 площадки против 690 у Airtel.

Вопросы относительно операционной лицензии

Покупка спектра происходит на фоне длительной неопределенности вокруг операционных лицензий Airtel Kenya. Срок действия первоначальной лицензии компании истек в 2015 году, после чего оператор использовал разрешения, полученные вместе с приобретением YuMobile в 2014 году.

Внесудебное урегулирование с регулятором в 2022 году позволило продлить лицензию до 2025 года, а позднее компания получила временное двухлетнее разрешение до января 2027 года. В августе 2026 года управляющий директор Airtel Kenya Джибрил Тобе заявил о получении новой 25-летней операционной лицензии. В то же время сообщение регулятора от 28 августа свидетельствовало, что заявки компании на лицензию Network Facilities Provider Tier 1 и разрешение International Gateway Systems and Services все еще находились на стадии рассмотрения.

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