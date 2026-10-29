欧盟计划建设首条直接连接欧洲与格陵兰岛的海底互联网电缆。格陵兰岛是丹麦王国的一部分。Ars Technica报道称，Pan-Arctic Cable项目未来可能延伸至加拿大，随后延伸至日本和韩国，绕开美国。

欧盟委员会将该项目描述为欧盟新北极战略中的旗舰倡议之一，该战略于2026年10月20日公布。文件规定建设一条将格陵兰岛直接与欧盟相连的“主权、安全且具韧性”的海底电缆连接。加拿大被视为进一步将线路铺设至亚洲的可能中转点。

资金与技术挑战

该项目于2025年开始成形，当时欧洲企业和研究机构与格陵兰岛电信运营商签署了开发该项目的协议。该倡议获得了Connecting Europe Facility Digital计划的支持。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据欧盟委员会的战略，欧盟已拨款1.07亿欧元，用于发展格陵兰岛安全且自主的通信连接，其中包括推进Pan-Arctic Cable计划。与此同时，将电缆经加拿大延伸至日本和韩国，需要更多欧洲破冰船，以便在北极水域安装和维护基础设施。

电缆基础设施安全

欧洲也在寻求与亚洲通信的替代路线：据TeleGeography数据，欧洲与亚洲之间超过90%的通信通过红海的海底电缆进行。由于曼德海峡地区的战事及对商业航运的袭击，维护这一基础设施的风险已经上升。

新北极战略 предусматривает建立Arctic Cable Hub，用于监测、保护和支持维修北大西洋和北极地区的海底电缆。欧盟还计划投资于针对电缆基础设施潜在威胁的早期预警技术。

关注我们在