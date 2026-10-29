Европейский Союз планирует создать первый прямой подводный интернет-кабель, который соединит Европу с Гренландией, входящей в состав Королевства Дания. Проект Pan-Arctic Cable в перспективе могут продлить до Канады, а затем — до Японии и Южной Кореи, минуя США, сообщает Ars Technica.

Еврокомиссия описала проект как одну из флагманских инициатив в новой стратегии ЕС по Арктике, обнародованной 20 октября 2026 года. Документ предусматривает «суверенное, безопасное и устойчивое» подводное кабельное соединение Гренландии непосредственно с ЕС. Канада рассматривается как возможный промежуточный пункт для дальнейшей прокладки линии в Азию.

Финансирование и технические вызовы

Проект начал формироваться в 2025 году, когда европейские компании и исследовательские организации заключили соглашение о его развитии с телекоммуникационным оператором Гренландии. Инициатива получила поддержку в рамках программы Connecting Europe Facility Digital.

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Согласно стратегии Еврокомиссии, ЕС уже выделил 107 млн евро на развитие безопасной и суверенной связи Гренландии, в том числе для продвижения плана Pan-Arctic Cable. В то же время расширение кабеля через Канаду до Японии и Южной Кореи потребует дополнительных европейских ледоколов для монтажа и обслуживания инфраструктуры в арктических водах.

Безопасность кабельной инфраструктуры

Европа также ищет альтернативные маршруты связи с Азией: по данным TeleGeography, более 90% коммуникаций между Европой и Азией проходят по подводным кабелям в Красном море. Обслуживание этой инфраструктуры стало более рискованным из-за боевых действий и атак на коммерческое судоходство в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Новая арктическая стратегия предусматривает создание Arctic Cable Hub для мониторинга, защиты и поддержки ремонта подводных кабелей в Северной Атлантике и Арктике. ЕС также планирует инвестировать в технологии раннего предупреждения о потенциальных угрозах для кабельной инфраструктуры.

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