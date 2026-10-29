Unia Europejska planuje stworzyć pierwszy bezpośredni podmorski kabel internetowy, który połączy Europę z Grenlandią, będącą częścią Królestwa Danii. Projekt Pan-Arctic Cable może w przyszłości zostać przedłużony do Kanady, a następnie do Japonii i Korei Południowej, z pominięciem Stanów Zjednoczonych, informuje Ars Technica.

Komisja Europejska opisała projekt jako jedną z flagowych inicjatyw w nowej strategii UE dotyczącej Arktyki, przedstawionej 20 października 2026 roku. Dokument przewiduje „suwerenne, bezpieczne i odporne” podmorskie połączenie kablowe Grenlandii bezpośrednio z UE. Kanada jest rozważana jako możliwy punkt pośredni dla dalszego poprowadzenia linii do Azji.

Finansowanie i wyzwania techniczne

Projekt zaczął nabierać kształtu w 2025 roku, gdy europejskie firmy i organizacje badawcze zawarły umowę na jego rozwój z grenlandzkim operatorem telekomunikacyjnym. Inicjatywa otrzymała wsparcie w ramach programu Connecting Europe Facility Digital.

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Zgodnie ze strategią Komisji Europejskiej UE przeznaczyła już 107 mln euro na rozwój bezpiecznej i suwerennej łączności Grenlandii, w tym na promowanie planu Pan-Arctic Cable. Jednocześnie przedłużenie kabla przez Kanadę do Japonii i Korei Południowej będzie wymagało dodatkowych europejskich lodołamaczy do instalacji i obsługi infrastruktury na wodach arktycznych.

Bezpieczeństwo infrastruktury kablowej

Europa poszukuje również alternatywnych tras łączności z Azją: według TeleGeography ponad 90% komunikacji między Europą a Azją odbywa się za pośrednictwem podmorskich kabli na Morzu Czerwonym. Utrzymanie tej infrastruktury stało się bardziej ryzykowne z powodu działań wojennych i ataków na żeglugę handlową w rejonie cieśniny Bab al-Mandab.

Nowa strategia arktyczna przewiduje utworzenie Arctic Cable Hub do monitorowania, ochrony i wspierania napraw podmorskich kabli na Północnym Atlantyku i w Arktyce. UE planuje również inwestować w technologie wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi zagrożeniami dla infrastruktury kablowej.

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