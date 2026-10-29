ЄС планує перший прямий підводний кабель до Гренландії — Ars Technica

Європейський Союз планує створити перший прямий підводний інтернет-кабель, який з’єднає Європу з Гренландією, що входить до Королівства Данія. Проєкт Pan-Arctic Cable у перспективі можуть продовжити до Канади, а згодом — до Японії та Південної Кореї, оминаючи США, повідомляє Ars Technica.

Єврокомісія описала проєкт як одну з флагманських ініціатив у новій стратегії ЄС щодо Арктики, оприлюдненій 20 жовтня 2026 року. Документ передбачає «суверенне, безпечне та стійке» підводне кабельне з’єднання Гренландії безпосередньо з ЄС. Канада розглядається як можливий проміжний пункт для подальшого прокладання лінії до Азії.

Фінансування та технічні виклики

Проєкт почав формуватися у 2025 році, коли європейські компанії та дослідницькі організації уклали угоду про його розвиток із телекомунікаційним оператором Гренландії. Ініціатива отримала підтримку в межах програми Connecting Europe Facility Digital.

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Згідно зі стратегією Єврокомісії, ЄС уже виділив 107 млн євро для розвитку безпечного та суверенного зв’язку Гренландії, зокрема для просування плану Pan-Arctic Cable. Водночас розширення кабелю через Канаду до Японії та Південної Кореї вимагатиме додаткових європейських криголамів для монтажу й обслуговування інфраструктури в арктичних водах.

Безпека кабельної інфраструктури

Європа також шукає альтернативні маршрути зв’язку з Азією: за даними TeleGeography, понад 90% комунікацій між Європою та Азією проходять підводними кабелями в Червоному морі. Обслуговування цієї інфраструктури стало ризикованішим через бойові дії та атаки на комерційне судноплавство в районі Баб-ель-Мандебської протоки.

Нова арктична стратегія передбачає створення Arctic Cable Hub для моніторингу, захисту та підтримки ремонту підводних кабелів у Північній Атлантиці й Арктиці. ЄС також планує інвестувати в технології раннього попередження про потенційні загрози для кабельної інфраструктури.

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