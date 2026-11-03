MoneySmart заявила про копіювання даних клієнтів — Channel NewsAsia

Фінансова компанія MoneySmart повідомила, що внаслідок інциденту з кібербезпекою неавторизована третя сторона скопіювала персональні дані частини її клієнтів у Сінгапурі та Гонконзі. Несанкціонований доступ до деяких внутрішніх IT-систем компанія виявила 29 жовтня.

Які дані могли скопіювати

Як повідомляє Channel NewsAsia, у листах клієнтам MoneySmart зазначила, що скомпрометовані системи містили дані, які користувачі надають під час порівняння або оформлення фінансових продуктів. Ідеться, зокрема, про імена та електронні адреси.

Компанія також попередила, що у клієнтів, які подавали звернення щодо винагород, могли скопіювати адреси доставки, а також референсні номери заявок або страхових полісів щодо відповідного продукту.

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Реакція компанії та поради клієнтам

Генеральний директор MoneySmart Вінод Наїр заявив, що компанія припинила несанкціонований доступ і вжила заходів для захисту систем невдовзі після виявлення інциденту. Вона повідомила про нього відповідні органи та залучила незалежних фахівців із кібербезпеки й цифрової криміналістики для подальшого розслідування.

MoneySmart напряму контактує з постраждалими клієнтами, пояснюючи, які саме дані могли бути скомпрометовані та яких заходів варто вжити. Компанія порадила перевіряти виписки за картками й одразу повідомляти банк про невідомі операції, а також остерігатися повідомлень про доставку чи винагороди з проханням підтвердити дані або сплатити збір.

Про інцидент поінформували регуляторів, зокрема Комісію із захисту персональних даних Сінгапуру. Кількість клієнтів, яких торкнувся інцидент, MoneySmart не уточнила у відповіді на запит CNA.

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