Финансовая компания MoneySmart сообщила, что в результате инцидента в сфере кибербезопасности неавторизованная третья сторона скопировала персональные данные части ее клиентов в Сингапуре и Гонконге. Компания обнаружила несанкционированный доступ к некоторым внутренним IT-системам 29 октября.

Какие данные могли скопировать

Как сообщает Channel NewsAsia, в письмах клиентам MoneySmart указала, что скомпрометированные системы содержали данные, которые пользователи предоставляют при сравнении или оформлении финансовых продуктов. Речь, в частности, идет об именах и адресах электронной почты.

Компания также предупредила, что у клиентов, подававших обращения по поводу вознаграждений, могли быть скопированы адреса доставки, а также референсные номера заявок или страховых полисов по соответствующему продукту.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакция компании и советы клиентам

Генеральный директор MoneySmart Винод Наир заявил, что компания прекратила несанкционированный доступ и вскоре после обнаружения инцидента приняла меры для защиты систем. Она сообщила о нем соответствующим органам и привлекла независимых специалистов по кибербезопасности и цифровой криминалистике для дальнейшего расследования.

MoneySmart напрямую связывается с пострадавшими клиентами, объясняя, какие именно данные могли быть скомпрометированы и какие меры следует принять. Компания посоветовала проверять выписки по картам и немедленно сообщать банку о неизвестных операциях, а также остерегаться сообщений о доставке или вознаграждениях с просьбой подтвердить данные либо оплатить сбор.

Об инциденте уведомили регуляторов, в том числе Комиссию по защите персональных данных Сингапура. В ответе на запрос CNA MoneySmart не уточнила количество клиентов, которых затронул инцидент.

Читай нас в