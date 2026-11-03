MoneySmart称客户数据遭复制——Channel NewsAsia

金融公司MoneySmart表示，由于一起网络安全事件，未经授权的第三方复制了其在新加坡和香港的部分客户的个人数据。该公司于10月29日发现有人未经授权访问其部分内部IT系统。

哪些数据可能被复制

据Channel NewsAsia报道，MoneySmart在致客户的信函中表示，受损系统包含用户在比较或申请金融产品时提供的数据，其中包括姓名和电子邮件地址。

该公司还警告称，对于曾就奖励提出申请的客户，其送货地址以及与相关产品有关的申请或保险单参考编号可能也被复制。

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公司回应及对客户的建议

MoneySmart首席执行官Vinod Nair表示，公司在发现该事件后不久便阻止了未经授权的访问，并采取措施保护系统。公司已向有关部门报告该事件，并聘请独立的网络安全和数字取证专家进行进一步调查。

MoneySmart正直接联系受影响客户，说明哪些具体数据可能遭到泄露以及应采取哪些措施。该公司建议客户查看银行卡对账单，立即向银行报告不明交易，并警惕要求确认数据或支付费用的配送或奖励信息。

监管机构已获悉该事件，其中包括新加坡个人数据保护委员会。MoneySmart在回应CNA的询问时未说明受该事件影响的客户人数。

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