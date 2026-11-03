Firma finansowa MoneySmart poinformowała, że w wyniku incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem nieupoważniona strona trzecia skopiowała dane osobowe części jej klientów w Singapurze i Hongkongu. Firma wykryła nieupoważniony dostęp do niektórych wewnętrznych systemów IT 29 października.

Jakie dane mogły zostać skopiowane

Jak informuje Channel NewsAsia, w listach do klientów MoneySmart wskazała, że systemy objęte naruszeniem zawierały dane, które użytkownicy podają podczas porównywania lub składania wniosków o produkty finansowe. Chodzi w szczególności o imiona i nazwiska oraz adresy e-mail.

Firma ostrzegła również, że w przypadku klientów, którzy składali wnioski dotyczące nagród, mogły zostać skopiowane adresy dostawy, a także numery referencyjne wniosków lub polis ubezpieczeniowych dotyczących odpowiedniego produktu.

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Reakcja firmy i porady dla klientów

Dyrektor generalny MoneySmart, Vinod Nair, oświadczył, że firma zatrzymała nieupoważniony dostęp i podjęła działania w celu ochrony systemów wkrótce po wykryciu incydentu. Poinformowała o nim odpowiednie organy oraz zaangażowała niezależnych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i informatyki śledczej do dalszego dochodzenia.

MoneySmart kontaktuje się bezpośrednio z poszkodowanymi klientami, wyjaśniając, jakie dokładnie dane mogły zostać naruszone i jakie działania należy podjąć. Firma poradziła, aby sprawdzać wyciągi z kart i natychmiast zgłaszać bankowi nieznane transakcje, a także uważać na wiadomości dotyczące dostawy lub nagród z prośbą o potwierdzenie danych albo uiszczenie opłaty.

O incydencie poinformowano regulatorów, w tym singapurską Komisję Ochrony Danych Osobowych. MoneySmart nie sprecyzowała w odpowiedzi na zapytanie CNA liczby klientów dotkniętych incydentem.

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