Дані клієнтів Malaysia Airlines могли постраждати через Amadeus — Channel NewsAsia

У Малайзії авіакомпанія Malaysia Airlines повідомила, що дані частини її клієнтів могли бути зачеплені кіберінцидентом у компанії Amadeus, яка постачає перевізнику технології бронювання. Як повідомляє Channel NewsAsia, заяву оприлюднили в неділю, 1 листопада.

Період можливого впливу

За даними Malaysia Airlines, інцидент міг торкнутися інформації, яку обробляли з серпня 2023 року до вересня 2026 року. Компанія співпрацює з Amadeus та іншими відповідними сторонами, щоб розслідувати інцидент і оцінити його вплив.

Авіакомпанія заявила, що її власні інформаційні системи не зазнали зламу. Також, за її даними, немає ознак доступу до фінансової інформації клієнтів.

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Заяви інших перевізників

Malaysia Airlines закликала пасажирів бути обережними з підозрілими або небажаними повідомленнями, особливо якщо в них просять надати персональні чи фінансові дані.

Amadeus повідомила, що виявила вразливість у середовищі відображення інформації про туристичні бронювання, але не відповіла на запитання про кількість клієнтів, дані яких могли бути зачеплені. Про вплив цього інциденту також заявляли Cathay Pacific, Japan Airlines та південнокорейська Asiana Airlines. Cathay Pacific повідомляла про дані, пов’язані з 53 тисячами бронювань, а Japan Airlines — про дані 92 тисяч клієнтів.

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