США планують закрити китайським операторам доступ до номерів — Channel NewsAsia

Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) 19 листопада голосуватиме за пропозицію заборонити China Mobile, China Telecom, China Unicom та іншим постачальникам IP-послуг прямий доступ до телефонних номерів у США. Регулятор пояснює ініціативу міркуваннями національної безпеки та боротьбою з незаконними автоматизованими дзвінками.

Як повідомляє Channel NewsAsia, прямий доступ є дешевшим варіантом для компаній, що надають послуги голосового зв’язку через інтернет-протокол (VoIP). Ця технологія перетворює голос на цифрові дані та передає їх через широкосмугове з’єднання, а прямий доступ також полегшує надання додаткових функцій.

Додаткові обмеження

Голова FCC Брендан Карр заявив, що рішення має посилити першу лінію захисту США від зловмисників і незаконних автоматизованих дзвінків. Посольство Китаю не надало негайного коментаря щодо планів комісії.

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FCC також заявила про намір запровадити обмеження для постачальників IP-послуг, які використовують обладнання компаній із переліку тих, що становлять ризик для національної безпеки, зокрема Huawei та ZTE. Регулятор додав, що в грудні 2028 року планує заборонити всім китайським лабораторіям тестувати електроніку для США. Комісія також може відкликати дозволи на прямий доступ до номерів у китайських компаній, які вона вважатиме такими, що створюють ризики для нацбезпеки.

Попередні рішення FCC

Раніше комісія вже заборонила China Mobile, China Telecom і China Unicom надавати міжнародні телекомунікаційні послуги у США. Серед інших заходів, які розглядають, — заборона цим компаніям підключатися до американських мереж та керувати дата-центрами на території країни.

Американська влада останніми роками висловлювала занепокоєння можливістю шпигунства й іншої шкоди через доступ китайських структур до телекомунікаційних даних та інфраструктури США. Наприкінці 2024 року Вашингтон заявляв, що пов’язане з китайською державою кіберрозвідувальне угруповання Salt Typhoon викрало записи дзвінків споживачів і дані про дзвінки у США, а також проникло до телекомунікаційних компаній та інфраструктури. Китай послідовно заперечує будь-які неправомірні дії.

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