美国联邦通信委员会（FCC）将于11月19日就一项提案进行投票，该提案拟禁止中国移动、中国电信、中国联通及其他IP服务提供商直接接入美国电话号码。监管机构称，该倡议基于国家安全考量，并旨在打击非法自动呼叫。

据Channel NewsAsia报道，对于提供基于互联网协议语音服务（VoIP）的公司而言，直接接入是一种成本更低的选择。这项技术将语音转换为数字数据，并通过宽带连接传输；直接接入也有助于提供附加功能。

额外限制

FCC主席布伦丹·卡尔表示，该决定将加强美国针对恶意行为者和非法自动呼叫的第一道防线。中国驻美大使馆未立即就委员会的计划发表评论。

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FCC还表示，计划对使用被列入国家安全风险名单企业设备的IP服务提供商实施限制，其中包括华为和中兴。监管机构补充称，计划于2028年12月禁止所有中国实验室为美国测试电子产品。委员会还可能撤销其认为构成国家安全风险的中国公司直接接入号码的许可。

FCC此前的决定

此前，该委员会已禁止中国移动、中国电信和中国联通在美国提供国际电信服务。正在考虑的其他措施包括禁止这些公司接入美国网络以及在美国境内运营数据中心。

近年来，美国当局一直对中国实体接触美国电信数据和基础设施可能导致间谍活动及其他损害表示担忧。2024年底，华盛顿表示，与中国政府有关联的网络间谍组织“Salt Typhoon”窃取了美国消费者的通话记录和通话数据，并渗透了电信公司及基础设施。中国一贯否认存在任何不当行为。

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