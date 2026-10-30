Federalna Komisja Łączności USA (FCC) 19 listopada zagłosuje nad propozycją zakazania China Mobile, China Telecom, China Unicom i innym dostawcom usług IP bezpośredniego dostępu do numerów telefonicznych w Stanach Zjednoczonych. Regulator wyjaśnia tę inicjatywę względami bezpieczeństwa narodowego oraz walką z nielegalnymi zautomatyzowanymi połączeniami.

Jak informuje Channel NewsAsia, bezpośredni dostęp jest tańszą opcją dla firm świadczących usługi telefonii internetowej (VoIP). Technologia ta przekształca głos w dane cyfrowe i przesyła je przez połączenie szerokopasmowe, a bezpośredni dostęp ułatwia również oferowanie dodatkowych funkcji.

Dodatkowe ograniczenia

Przewodniczący FCC Brendan Carr oświadczył, że decyzja ma wzmocnić pierwszą linię obrony USA przed złośliwymi podmiotami i nielegalnymi zautomatyzowanymi połączeniami. Ambasada Chin nie udzieliła natychmiastowego komentarza w sprawie planów komisji.

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FCC poinformowała również o zamiarze wprowadzenia ograniczeń dla dostawców usług IP, którzy korzystają ze sprzętu firm znajdujących się na liście podmiotów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, w tym Huawei i ZTE. Regulator dodał, że w grudniu 2028 roku planuje zakazać wszystkim chińskim laboratoriom testowania elektroniki dla Stanów Zjednoczonych. Komisja może również cofnąć zezwolenia na bezpośredni dostęp do numerów chińskim firmom, które uzna za stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego.

Wcześniejsze decyzje FCC

Wcześniej komisja zakazała już China Mobile, China Telecom i China Unicom świadczenia międzynarodowych usług telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Wśród innych rozważanych środków jest zakaz podłączania się tym firmom do amerykańskich sieci oraz prowadzenia centrów danych na terytorium kraju.

Władze USA w ostatnich latach wyrażały obawy dotyczące możliwości szpiegostwa i innych szkód wynikających z dostępu chińskich podmiotów do amerykańskich danych telekomunikacyjnych i infrastruktury. Pod koniec 2024 roku Waszyngton oświadczył, że powiązana z chińskim państwem grupa cyberwywiadowcza Salt Typhoon wykradła rejestry połączeń konsumentów i dane o połączeniach w USA, a także przeniknęła do firm telekomunikacyjnych i infrastruktury. Chiny konsekwentnie zaprzeczają jakimkolwiek nieprawidłowym działaniom.

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