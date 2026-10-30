Федеральная комиссия по связи США (FCC) 19 ноября проголосует по предложению запретить China Mobile, China Telecom, China Unicom и другим поставщикам IP-услуг прямой доступ к телефонным номерам в США. Регулятор объясняет инициативу соображениями национальной безопасности и борьбой с незаконными автоматизированными звонками.

Как сообщает Channel NewsAsia, прямой доступ является более дешёвым вариантом для компаний, предоставляющих услуги голосовой связи по интернет-протоколу (VoIP). Эта технология преобразует голос в цифровые данные и передаёт их через широкополосное соединение, а прямой доступ также упрощает предоставление дополнительных функций.

Дополнительные ограничения

Председатель FCC Брендан Карр заявил, что решение должно усилить первую линию защиты США от злоумышленников и незаконных автоматизированных звонков. Посольство Китая не предоставило немедленного комментария относительно планов комиссии.

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FCC также заявила о намерении ввести ограничения для поставщиков IP-услуг, использующих оборудование компаний из списка тех, которые представляют риск для национальной безопасности, в частности Huawei и ZTE. Регулятор добавил, что в декабре 2028 года планирует запретить всем китайским лабораториям тестировать электронику для США. Комиссия также может отозвать разрешения на прямой доступ к номерам у китайских компаний, которые она сочтёт создающими риски для нацбезопасности.

Предыдущие решения FCC

Ранее комиссия уже запретила China Mobile, China Telecom и China Unicom предоставлять международные телекоммуникационные услуги в США. Среди других рассматриваемых мер — запрет этим компаниям подключаться к американским сетям и управлять дата-центрами на территории страны.

Американские власти в последние годы выражали обеспокоенность возможностью шпионажа и другого ущерба из-за доступа китайских структур к телекоммуникационным данным и инфраструктуре США. В конце 2024 года Вашингтон заявлял, что связанная с китайским государством группа кибершпионажа Salt Typhoon похитила записи звонков потребителей и данные о звонках в США, а также проникла в телекоммуникационные компании и инфраструктуру. Китай последовательно отрицает любые неправомерные действия.

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