Huawei розпочала захист у кримінальному процесі США — South China Morning Post

Китайська технологічна компанія Huawei почала представляти свій захист у кримінальному процесі в суді Східного округу Нью-Йорка у США. Компанія не визнала вини за 14 пунктами обвинувачення, серед яких змова з метою рекету, банківське та електронне шахрайство, а також викрадення комерційних таємниць.

Як повідомляє South China Morning Post, сторона обвинувачення завершила подання доказів після майже семи тижнів слухань, викликавши 61 свідка. Прокуратура США стверджує, що Huawei діяла як злочинне підприємство, викрадала інтелектуальну власність, зокрема матеріали, пов’язані з роботом Tappy американського оператора T-Mobile, та порушувала санкції США проти Ірану для глобального розширення.

Позиція захисту Huawei

Першим свідком захисту став старший керівник і член ради Huawei Ян Чаобінь. Він розповів суду про технологічні розробки компанії у сфері телекомунікаційних мереж, мобільних пристроїв та формування галузевих стандартів. Зокрема, він говорив про архітектуру SingleRAN, у створенні якої брав участь у 2008 році. Це рішення дає операторам змогу використовувати кілька технологій радіодоступу на єдиній апаратній платформі та в єдиній конфігурації базових станцій.

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Захист Huawei наполягає, що зростання й успіх компанії є результатом власних досліджень і розробок, а не незаконних дій. Ян заявив, що компанія зацікавлена в захисті прав інтелектуальної власності в Китаї та інших країнах. За наведеними в суді даними, Huawei має 210 тисяч штатних працівників у світі, а близько 110 тисяч співробітників залучені до досліджень і розробок.

Свідчення та позиція обвинувачення

Під час перехресного допиту помічник прокурора США поставив під сумнів неупередженість Яна, зокрема поцікавився його винагородою та тим, наскільки він може бути поінформований про всі проблеми з дотриманням вимог у компанії такого масштабу. У відповідь Ян зазначив, що Huawei має понад 210 тисяч працівників.

Суддя Енн Доннеллі також дозволила обвинуваченню використати заяви фінансової директорки Huawei Мен Ваньчжоу, зроблені у 2021 році. Як умову звільнення після майже трирічного затримання у Ванкувері вона визнала, що у 2013 році вводила в оману представника HSBC щодо зв’язків Huawei з афілійованою компанією Skycom, яка працювала в Ірані. Розгляд справи, за очікуваннями, триватиме щонайменше до листопада.

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