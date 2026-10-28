Китайская технологическая компания Huawei начала представлять свою защиту в уголовном процессе в суде Восточного округа Нью-Йорка в США. Компания не признала вину по 14 пунктам обвинения, среди которых сговор с целью рэкета, банковское и электронное мошенничество, а также кража коммерческих тайн.

Как сообщает South China Morning Post, сторона обвинения завершила представление доказательств после почти семи недель слушаний, вызвав 61 свидетеля. Прокуратура США утверждает, что Huawei действовала как преступное предприятие, похищала интеллектуальную собственность, в частности материалы, связанные с роботом Tappy американского оператора T-Mobile, и нарушала санкции США против Ирана для глобального расширения.

Позиция защиты Huawei

Первым свидетелем защиты стал старший руководитель и член совета Huawei Ян Чаобинь. Он рассказал суду о технологических разработках компании в сфере телекоммуникационных сетей, мобильных устройств и формирования отраслевых стандартов. В частности, он говорил об архитектуре SingleRAN, в создании которой участвовал в 2008 году. Это решение позволяет операторам использовать несколько технологий радиодоступа на единой аппаратной платформе и в единой конфигурации базовых станций.

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Защита Huawei настаивает, что рост и успех компании являются результатом собственных исследований и разработок, а не незаконных действий. Ян заявил, что компания заинтересована в защите прав интеллектуальной собственности в Китае и других странах. Согласно данным, представленным в суде, Huawei имеет 210 тысяч штатных сотрудников по всему миру, а около 110 тысяч сотрудников заняты исследованиями и разработками.

Показания и позиция обвинения

Во время перекрестного допроса помощник прокурора США поставил под сомнение беспристрастность Яна, в частности поинтересовавшись его вознаграждением и тем, насколько он может быть осведомлен обо всех вопросах соблюдения требований в компании такого масштаба. В ответ Ян отметил, что в Huawei работают более 210 тысяч человек.

Судья Энн Доннелли также разрешила обвинению использовать заявления финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, сделанные в 2021 году. В качестве условия освобождения после почти трехлетнего задержания в Ванкувере она признала, что в 2013 году вводила в заблуждение представителя HSBC относительно связей Huawei с аффилированной компанией Skycom, работавшей в Иране. Как ожидается, рассмотрение дела продлится как минимум до ноября.

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