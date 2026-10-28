Chińska firma technologiczna Huawei rozpoczęła przedstawianie swojej obrony w procesie karnym przed sądem okręgu wschodniego Nowego Jorku w USA. Spółka nie przyznała się do winy w 14 zarzutach, w tym zmowy w celu działalności racketeeringowej, oszustw bankowych i elektronicznych oraz kradzieży tajemnic handlowych.

Jak informuje South China Morning Post, oskarżenie zakończyło przedstawianie dowodów po niemal siedmiu tygodniach rozpraw, wzywając 61 świadków. Prokuratura USA twierdzi, że Huawei działała jako przestępcze przedsiębiorstwo, kradła własność intelektualną, w tym materiały związane z robotem Tappy amerykańskiego operatora T-Mobile, oraz naruszała amerykańskie sankcje wobec Iranu w celu globalnej ekspansji.

Stanowisko obrony Huawei

Pierwszym świadkiem obrony był starszy menedżer i członek zarządu Huawei Yang Chaobin. Opowiedział sądowi o technologicznych rozwiązaniach firmy w zakresie sieci telekomunikacyjnych, urządzeń mobilnych i tworzenia standardów branżowych. W szczególności mówił o architekturze SingleRAN, w której tworzeniu uczestniczył w 2008 roku. Rozwiązanie to pozwala operatorom korzystać z kilku technologii dostępu radiowego na jednej platformie sprzętowej i w jednolitej konfiguracji stacji bazowych.

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Obrona Huawei utrzymuje, że wzrost i sukces firmy są wynikiem jej własnych badań i rozwoju, a nie działań niezgodnych z prawem. Yang oświadczył, że firma jest zainteresowana ochroną praw własności intelektualnej w Chinach i innych krajach. Według danych przedstawionych w sądzie Huawei ma 210 tys. pracowników etatowych na całym świecie, a około 110 tys. pracowników jest zaangażowanych w badania i rozwój.

Zeznania i stanowisko oskarżenia

Podczas przesłuchania krzyżowego zastępca prokuratora USA podważył bezstronność Yanga, pytając w szczególności o jego wynagrodzenie oraz o to, w jakim stopniu może być on poinformowany o wszystkich kwestiach zgodności z wymogami w firmie tej skali. W odpowiedzi Yang zaznaczył, że Huawei ma ponad 210 tys. pracowników.

Sędzia Ann Donnelly zezwoliła również oskarżeniu na wykorzystanie oświadczeń dyrektor finansowej Huawei Meng Wanzhou, złożonych w 2021 roku. Jako warunek zwolnienia po niemal trzyletnim zatrzymaniu w Vancouver przyznała ona, że w 2013 roku wprowadziła przedstawiciela HSBC w błąd w sprawie powiązań Huawei z powiązaną spółką Skycom, która działała w Iranie. Oczekuje się, że proces potrwa co najmniej do listopada.

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