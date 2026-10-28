华为在美国刑事审判中开始辩护——南华早报

中国科技公司华为已开始在美国纽约东区联邦地区法院的刑事审判中陈述辩护意见。该公司对14项指控不认罪，指控包括共谋实施敲诈勒索、银行及电信欺诈，以及窃取商业秘密。

据《南华早报》报道，控方在近七周的听证后结束举证，共传唤了61名证人。美国检方称，华为作为犯罪企业运作，窃取知识产权，包括与美国运营商T-Mobile的Tappy机器人相关的材料，并为进行全球扩张而违反美国对伊朗的制裁。

华为辩方立场

辩方首位证人是华为高级管理人员兼董事会成员杨超斌。他向法庭介绍了公司在电信网络、移动设备及制定行业标准方面的技术开发。尤其是，他谈到了SingleRAN架构，他于2008年参与了该架构的开发。这一解决方案使运营商能够在单一硬件平台和统一的基站配置中使用多种无线接入技术。

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华为辩方坚持认为，公司的增长和成功源于自身的研发，而非违法行为。杨表示，公司重视在中国及其他国家保护知识产权。根据法庭出示的数据，华为在全球拥有21万名全职员工，其中约11万名员工从事研发工作。

证词与控方立场

在交叉询问期间，一名美国助理检察官质疑杨的公正性，尤其询问了他的薪酬，以及他在如此规模的公司中能够在多大程度上了解所有合规问题。杨回应称，华为拥有超过21万名员工。

安·唐纳利法官还允许控方使用华为首席财务官孟晚舟于2021年作出的陈述。作为在温哥华被拘押近三年后获释的条件，她承认自己在2013年就华为与其在伊朗运营的关联公司Skycom之间的关系误导了汇丰银行的一名代表。预计审理将至少持续至11月。

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