在马来西亚，Malaysia Airlines表示，其部分客户的数据可能受到Amadeus公司网络事件的影响。该公司为这家航空公司提供预订技术。据Channel NewsAsia报道，该声明于11月1日星期日发布。

可能受影响的时间段

Malaysia Airlines表示，该事件可能涉及2023年8月至2026年9月期间处理的信息。该公司正与Amadeus及其他相关方合作，以调查该事件并评估其影响。

该航空公司表示，其自身的信息系统未遭入侵。该公司还表示，没有迹象表明客户的金融信息被访问。

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其他航空公司的声明

Malaysia Airlines敦促乘客警惕可疑或未经请求的信息，尤其是其中要求提供个人或金融数据的信息。

Amadeus表示，其在旅行预订信息显示环境中发现了一个漏洞，但未回答有关可能受影响数据的客户数量的问题。Cathay Pacific、Japan Airlines和韩国Asiana Airlines也表示受到该事件影响。Cathay Pacific报告称，相关数据涉及5.3万笔预订；Japan Airlines则报告称，涉及9.2万名客户的数据。

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