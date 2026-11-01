В Малайзии авиакомпания Malaysia Airlines сообщила, что данные части ее клиентов могли быть затронуты киберинцидентом в компании Amadeus, которая поставляет перевозчику технологии бронирования. Как сообщает Channel NewsAsia, заявление было опубликовано в воскресенье, 1 ноября.

Период возможного воздействия

По данным Malaysia Airlines, инцидент мог затронуть информацию, которая обрабатывалась с августа 2023 года по сентябрь 2026 года. Компания сотрудничает с Amadeus и другими соответствующими сторонами, чтобы расследовать инцидент и оценить его последствия.

Авиакомпания заявила, что ее собственные информационные системы не были взломаны. Также, по ее данным, нет признаков доступа к финансовой информации клиентов.

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Заявления других перевозчиков

Malaysia Airlines призвала пассажиров с осторожностью относиться к подозрительным или нежелательным сообщениям, особенно если в них просят предоставить персональные или финансовые данные.

Amadeus сообщила, что обнаружила уязвимость в среде отображения информации о туристических бронированиях, но не ответила на вопросы о количестве клиентов, данные которых могли быть затронуты. О влиянии этого инцидента также заявляли Cathay Pacific, Japan Airlines и южнокорейская Asiana Airlines. Cathay Pacific сообщала о данных, связанных с 53 тысячами бронирований, а Japan Airlines — о данных 92 тысяч клиентов.

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