W Malezji linie Malaysia Airlines poinformowały, że dane części ich klientów mogły zostać dotknięte cyberincydentem w firmie Amadeus, która dostarcza przewoźnikowi technologie rezerwacyjne. Jak podaje Channel NewsAsia, oświadczenie opublikowano w niedzielę, 1 listopada.

Okres możliwego wpływu

Według Malaysia Airlines incydent mógł dotyczyć informacji przetwarzanych od sierpnia 2023 roku do września 2026 roku. Firma współpracuje z Amadeus i innymi odpowiednimi stronami, aby zbadać incydent i ocenić jego skutki.

Linie lotnicze oświadczyły, że ich własne systemy informacyjne nie zostały naruszone. Podały również, że nie ma oznak dostępu do informacji finansowych klientów.

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Oświadczenia innych przewoźników

Malaysia Airlines wezwały pasażerów do zachowania ostrożności wobec podejrzanych lub niezamówionych wiadomości, szczególnie jeśli zawierają prośbę o podanie danych osobowych lub finansowych.

Amadeus poinformowała, że wykryła lukę w środowisku wyświetlania informacji o rezerwacjach podróży, lecz nie odpowiedziała na pytania o liczbę klientów, których dane mogły zostać dotknięte. O wpływie tego incydentu informowały również Cathay Pacific, Japan Airlines oraz południowokoreańskie Asiana Airlines. Cathay Pacific podała informacje dotyczące 53 tys. rezerwacji, a Japan Airlines — dane 92 tys. klientów.

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