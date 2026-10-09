在美国，来自新罕布什尔州的民主党参议员玛吉·哈桑表示，Trump Mobile可能尚未获得美国联邦通信委员会（FCC）为提供国际电话服务所需的许可。她在致该公司首席执行官帕特里克·奥布莱恩的信中，还提出了客户数据保护和打击诈骗电话的问题。

据Ars Technica报道，Trump Mobile宣传可拨打230多个国家和地区。哈桑表示，对FCC国际申报系统的搜索显示，该公司可能没有获得1934年美国《通信法》第214条规定的许可，而提供此类服务需要该许可。

对Trump Mobile合作伙伴的质询

这名参议员指出，获得此类许可的程序要求披露外国所有权信息，以便FCC评估潜在的国家安全风险。她表示，这些要求也适用于转售其他运营商服务的虚拟移动网络运营商。

哈桑的其他问题涉及Trump Mobile与佛罗里达州公司Liberty Mobile Wireless之间的关系。Trump Mobile代表此前曾称该公司是该服务的技术、法律和财务基础。参议员要求说明Trump Mobile是否拥有、管理或控制该公司。

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数据保护与打击垃圾信息

信中还提到，有报道称黑客窃取了3,615名Trump Mobile客户的个人数据，以及该公司此前确认其一家供应商曾在网上暴露用户个人数据。哈桑写道，一个勒索软件团伙声称，在被告知数据泄露后，Trump Mobile据称回复称没有团队处理此类情况。

此外，这名参议员表示，用户身份核验程序可能存在缺陷。她称，Liberty Mobile Wireless最新提交至FCC数据库的文件中没有描述“了解你的客户”程序，而在该数据库中搜索也未发现Trump Mobile或其运营名称T1 Mobile LLC提交的文件。

哈桑要求奥布莱恩在10月29日前提供答复。她还就Trump Mobile的所有权结构、与其他运营商的关系、用户核验、遵守监管要求以及该公司手机零部件供应提出了问题。

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