W USA demokratyczna senatorka z New Hampshire Maggie Hassan oświadczyła, że Trump Mobile prawdopodobnie nie uzyskała wymaganego zezwolenia Federalnej Komisji Łączności USA (FCC) na świadczenie międzynarodowych usług telefonicznych. W liście do dyrektora generalnego firmy Patricka O’Briena poruszyła również kwestie ochrony danych klientów i przeciwdziałania oszukańczym połączeniom.

Jak informuje Ars Technica, Trump Mobile reklamuje możliwość wykonywania połączeń do ponad 230 państw i terytoriów. Według Hassan wyszukiwanie w systemie międzynarodowych zgłoszeń FCC wskazuje, że firma może nie mieć zezwolenia na podstawie sekcji 214 amerykańskiej ustawy o łączności z 1934 roku, wymaganego do świadczenia takich usług.

Pytania do partnera Trump Mobile

Senatorka zaznaczyła, że procedura uzyskania takiego zezwolenia wymaga ujawnienia informacji o zagranicznej własności, aby FCC mogła ocenić potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Wymogi te, jak stwierdziła, dotyczą również operatorów wirtualnych sieci komórkowych, którzy odsprzedają usługi innych operatorów.

Osobne pytania Hassan dotyczą powiązań Trump Mobile z firmą Liberty Mobile Wireless z Florydy. Przedstawiciele Trump Mobile wcześniej nazywali ją techniczną, prawną i finansową podstawą usługi. Senatorka poprosiła o wyjaśnienie, czy Trump Mobile jest właścicielem tej firmy, zarządza nią lub ją kontroluje.

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Ochrona danych i walka ze spamem

W liście wspomniano również o doniesieniach, że hakerzy wykradli dane osobowe 3615 klientów Trump Mobile, a także o wcześniejszym potwierdzeniu przez firmę, że jeden z jej dostawców ujawnił w sieci dane osobowe użytkowników. Hassan napisała, że grupa ransomware twierdziła, iż po powiadomieniu o wycieku Trump Mobile miała rzekomo odpowiedzieć, że nie ma zespołu do zajęcia się taką sytuacją.

Ponadto senatorka wskazała na możliwe niedociągnięcia w procedurach weryfikacji tożsamości abonentów. Według niej w najnowszym zgłoszeniu Liberty Mobile Wireless do bazy danych FCC nie opisano procedur „poznaj swojego klienta”, a wyszukiwanie w bazie nie wykazało zgłoszeń od Trump Mobile ani jej nazwy operacyjnej T1 Mobile LLC.

Hassan poprosiła O’Briena o udzielenie odpowiedzi do 29 października. Zadała też pytania dotyczące struktury własności Trump Mobile, jej relacji z innymi operatorami, weryfikacji abonentów, przestrzegania wymogów regulacyjnych oraz dostaw komponentów do telefonów firmy.

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